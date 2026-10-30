মালয়েশিয়ার কাছেও হারল বাংলাদেশ

মালয়েশিয়ার কাছেও হারল বাংলাদেশ
ছয়টি পেনাল্টি কর্নার পেয়েও গোল হয়েছে মাত্র একটি। আক্রমণে সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যর্থতা, রক্ষণেও একের পর এক ভুল। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের দুর্বলতার ছবিটা আরও স্পষ্ট হলো মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। ভারতের জলন্ধরে আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ৬-১ গোলে হেরেছে পিটার গেরহার্ডের দল।
বাংলাদেশের একমাত্র গোলটি ২৬ মিনিটে। পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান আমিরুল ইসলাম। ততক্ষণে অবশ্য দুই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল মালয়েশিয়া। এরপর আর ম্যাচে ফেরার সুযোগ তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ। একের পর এক আক্রমণে আরও চারবার বাংলাদেশের জালে বল পাঠায় মালয়েশিয়া। আবু কামাল করেছেন দুটি গোল।
বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের ব্যবধানও দুই দলের শক্তির পার্থক্য বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বাংলাদেশের অবস্থান ২৭, মালয়েশিয়া ১৩ নম্বরে। দুই দলের সর্বশেষ পাঁচ লড়াইয়েও জয়ের অভিজ্ঞতা নেই বাংলাদেশের। এবারও সেই হিসাব বদলায়নি।
তবে শুধু আজকের হার নয়, পুরো টুর্নামেন্টেই বাংলাদেশের পারফরম্যান্স উদ্বেগজনক। উদ্বোধনী ম্যাচে ভারতের কাছে ১৩-০ গোলে হারের পর জাপানের বিপক্ষে ১-০ গোলে পরাজয়।
টানা তিন হারে পয়েন্টের খাতাও খুলতে পারেনি বাংলাদেশ। পরশু একই মাঠে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার।