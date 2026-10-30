Ajker Patrika
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টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মিরপুরে চলছে তৃতীয় দিনের খেলা। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে চলছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। বেলা ১টায় সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি জেতা ভারতের লক্ষ্য এখন নিউজিল্যান্ডকে ধবলধোলাই। কেপটাউনে দুপুরে তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: ৩য় দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ভারত

বেলা ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

কেপটাউন টেস্ট: ৪র্থ দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ফুটবল খেলা সরাসরি

লা লিগা

ভিয়ারিয়াল-এস্পানিওল

রাত ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
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