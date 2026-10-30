টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মিরপুরে চলছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। বেলা ১টায় সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি জেতা ভারতের লক্ষ্য এখন নিউজিল্যান্ডকে ধবলধোলাই। কেপটাউনে দুপুরে তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ভারত
বেলা ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
কেপটাউন টেস্ট: ৪র্থ দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
ভিয়ারিয়াল-এস্পানিওল
রাত ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস