টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো অঘটন কি ঘটবে আজ

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমে উঠেছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গতকাল আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে ডাবল সুপার ওভারে। এর আগে ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পাকিস্তানের জিততে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। পরের দিন (৮ ফেব্রুয়ারি) মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি নেপাল।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রানরেট এবারের বিশ্বকাপেই। এখন পর্যন্ত যে ১৫ ম্যাচ হয়েছে, তাতে রানরেট উঠেছে ৮.৫৫। শুধু অঘটনটাই বাকি। আজ দুটি ম্যাচে অঘটন ঘটানোর সুযোগ রয়েছে তুলনামূলক দুর্বল দলের। সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামছে শ্রীলঙ্কা-ওমান। পাল্লেকেলেতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে ওমান। আর রাতে দিল্লিতে স্বাগতিক ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে নামিবিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ওমান
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইতালি-নেপাল
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ভারত-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নেইমারের মতো চোটে পড়ে এখন বারবার খবরের শিরোনাম হচ্ছেন লিওনেল মেসি। মাঠে মেসি দারুণ ছন্দে থাকলেও চোটে পড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ম্যাচ মিস করেছেন আর্জেন্টিনার এই বিশ্বজয়ী ফুটবলার। গত রাতে ভক্ত-সমর্থকদের দুঃসংবাদ দিয়েছেন তিনি। কবে মেসি মাঠে ফিরতে পারবেন, তা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি৩৪ মিনিট আগে
বিপরীত অবস্থা থেকে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-নামিবিয়া। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত জয় দিয়ে শুরু করলেও নামিবিয়া হোঁচট খেয়েছে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই। সুপার এইটে উঠতে নামিবিয়া যখন ‘ডু-অর-ডাই’ অবস্থায়, সেই মুহূর্তে তারা স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে।২ ঘণ্টা আগে
একটা দেশ যখন সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের স্বার্থে সবাই সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। ক্রিকেট বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে মেনে নেওয়া কিংবা সেই লক্ষ্যে এগোনো উচিত। ক্রিকেটের স্বার্থ সবার আগে দেখা দরকার। মনে হচ্ছে, একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অহেতুক ডিস্টার্ব করেছে। যেভাবে আমাদের ক্রিকেটের২ ঘণ্টা আগে
মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে গতকাল সকালে যখন কথা হলো, তখন তিনি মিরপুরের বাসায়। গতকাল বিকেলে যাওয়ার কথা ছিল খুলনায়। মিরাজ খুলনা-৩ আসনের (খুলনা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ১ থেকে ১৫ এবং দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন) ভোটার।৩ ঘণ্টা আগে