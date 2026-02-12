দুঃসংবাদ দিলেন মেসি

Messi also posted on social media Wednesday about the postponement of the match.
"Hi everyone, I wanted to send this message to the people of Puerto Rico and all the people that will be going to the training session and game," said Messi in a video. "To be honest, during the last game in Ecuador I concluded with a muscle strain, which is why I left the field early. So, together with the people of the organization and Inter Miami it was decided to suspend this game. We hope it can be reprogrammed, and we can see each other. Visit you soon. Sending a hug to you all and thank you for all the love that you always give. I hope we can do it in the future, all the best."
নেইমারের মতো চোটে পড়ে এখন বারবার খবরের শিরোনাম হচ্ছেন লিওনেল মেসি। মাঠে মেসি দারুণ ছন্দে থাকলেও চোটে পড়ায় সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ম্যাচ মিস করেছেন আর্জেন্টিনার এই বিশ্বজয়ী ফুটবলার। গত রাতে ভক্ত-সমর্থকদের দুঃসংবাদ দিয়েছেন তিনি। কবে মেসি মাঠে ফিরতে পারবেন, তা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে গতকাল ইন্টার মায়ামির অনুশীলনে ছিলেন না মেসি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শারীরিক অবস্থার ওপর তাঁর অনুশীলনে ফেরা নির্ভর করছে। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের চোটের কারণে পুয়ের্তো রিকোয় ইন্দিপেন্দিয়েন্তে দেল ভালে-ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মায়ামি।
সামাজিক মাধ্যমে ভক্ত-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে গত রাতে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন মেসি। ইন্দিপেন্দিয়েন্তে দেল ভালে-ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচ স্থগিতের ব্যাপারেও তিনি কথা বলেছেন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘ইকুয়েডরে সবশেষ ম্যাচে চোট পেয়েছিলাম। সেদিন দ্রুত পাই, যে কারণে দ্রুত মাঠ ছেড়েছি। এ কারণে ক্লাব এই ম্যাচটি মুলতবি রেখেছে। আশা করি এই ম্যাচের সূচি পুনরায় ঠিক করা হবে এবং দ্রুতই দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। আপনারা যে ভালোবাসা দিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আশা করি ভবিষ্যতে দারুণ কিছু করতে পারব।’
পুয়ের্তো রিকোর বায়ামোনে আগামীকাল হওয়ার কথা ছিল ইন্দিপেন্দিয়েন্তে দেল ভালে-ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচ। তবে মেসির চোটের কারণে এই ম্যাচ প্রায় দুই সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৬ ফে্ব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে ন্দিপেন্দিয়েন্তে দেল ভালে-ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচ। এই ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ এমএলএসের প্রাক মৌসুম শুরু করবে মায়ামি।
প্রাক মৌসুম প্রীতি ফুটবল ম্যাচে বার্সেলোনা এসসির বিপক্ষে ৭ ফেব্রুয়ারি ২-২ গোলে ড্র করেছিল ইন্টার মায়ামি। তবে এই বার্সা মেসির সাবেক ক্লাব নয়। বরং ইকুয়েডরের জনপ্রিয় একটি ক্লাব। তাদের বিপক্ষে খেলতেই ইকুয়েডরের কিটোয় গিয়ে একটি গোলও করেছেন মেসি। যা এ বছরে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রথম গোল।
কিটোয় বার্সেলোনা এসসির বিপক্ষে পাওয়া চোটে দুশ্চিন্তায় মায়ামি, আর্জেন্টিনা। ইন্দিপেন্দিয়েন্তে দেল ভালে-ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচের এক মাস পর আর্জেন্টিনার ম্যাচ রয়েছে। ২৭ মার্চ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ফিনালিসিমার আর্জেন্টিনা-স্পেন ম্যাচ মাঠে গড়ানোর কথা। এটাই এ বছরে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ। ফিনালিসিমার আগে দেড় মাস সময় বাকি থাকলেও এই ম্যাচের আগে সুস্থ হয়ে ফিরতে পারেন কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে আশার কথা শোনা গেছে।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমে উঠেছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গতকাল আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে ডাবল সুপার ওভারে। এর আগে ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পাকিস্তানের জিততে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। পরের দিন১ ঘণ্টা আগে
বিপরীত অবস্থা থেকে আজ মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-নামিবিয়া। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত জয় দিয়ে শুরু করলেও নামিবিয়া হোঁচট খেয়েছে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই। সুপার এইটে উঠতে নামিবিয়া যখন ‘ডু-অর-ডাই’ অবস্থায়, সেই মুহূর্তে তারা স্বাগতিকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে।২ ঘণ্টা আগে
একটা দেশ যখন সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের স্বার্থে সবাই সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। ক্রিকেট বোর্ড যে সিদ্ধান্ত নেয়, দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে মেনে নেওয়া কিংবা সেই লক্ষ্যে এগোনো উচিত। ক্রিকেটের স্বার্থ সবার আগে দেখা দরকার। মনে হচ্ছে, একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অহেতুক ডিস্টার্ব করেছে। যেভাবে আমাদের ক্রিকেটের২ ঘণ্টা আগে
মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে গতকাল সকালে যখন কথা হলো, তখন তিনি মিরপুরের বাসায়। গতকাল বিকেলে যাওয়ার কথা ছিল খুলনায়। মিরাজ খুলনা-৩ আসনের (খুলনা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড ১ থেকে ১৫ এবং দিঘলিয়া উপজেলার আড়ংঘাটা ও যোগীপোল ইউনিয়ন) ভোটার।৩ ঘণ্টা আগে