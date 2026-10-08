পাকিস্তান সরে যাওয়ায় এশিয়ার বনেদি মঞ্চে বাংলাদেশ

এশিয়ান গেমসে সপ্তম হওয়া বাংলাদেশের সামনে এবার এশিয়ার সেরা দলগুলোর সঙ্গে খেলার সুযোগ। ২৭ অক্টোবর থেকে ভারতের পাঞ্জাবে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলবে বাংলাদেশ। আগামী বছর চিলিতে অনুষ্ঠেয় অলিম্পিক বাছাইপর্বেও জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বাংলাদেশকে টুর্নামেন্টে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ)। রিজার্ভ দল হিসেবে থাকা বাংলাদেশ আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে এশিয়ার বনেদি মঞ্চে খেলার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার আশা করছে।
ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ২৭ অক্টোবর শুরু হয়ে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। সময় কম থাকায় দ্রুতই প্রস্তুতি শুরু করতে চায় বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
এশিয়ান গেমসে সপ্তম হওয়ায় অলিম্পিক বাছাইয়ে বাংলাদেশের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। গেমসের ফলের ভিত্তিতে এশিয়ার ছয়টি দলের বাছাইপর্বে খেলার কথা থাকলেও চ্যাম্পিয়ন ভারত সরাসরি অলিম্পিকে জায়গা পাওয়ায় সমীকরণ বদলে গেছে। তাতে ষষ্ঠ দল হিসেবে বাছাইপর্বে খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ।
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