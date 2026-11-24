টিভিতে আজ কোথায় কী খেলা দেখবেন
সেঞ্চুরিয়নে গতকাল শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টের শুরুতেই বিপাকে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৩৩.৩ ওভারে ৯১ রানে শেষ বাংলাদেশ। আজ ১ উইকেটে ৮৮ রানে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবে প্রোটিয়ারা। রয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু ম্যাচ। যেখানে ম্যানচেস্টার সিটি-নাপোলি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায়। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
ভারত ‘এ’-আমিরাত
দুপুর ১২টা
সরাসরি
সনি টেন ১ ও ৩
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বোডো/গ্লিমট-এলএএসকে
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-নাপোলি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
আর্সেনাল-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
কোমো-এইকে এথেন্স
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ