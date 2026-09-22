৪০ বছর পর ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক বাংলাদেশের

অপেক্ষাটা ছিল দীর্ঘ। ১৯৮৬ সালের পর এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তিগত ইভেন্টে আর পদক আসেনি। চার দশকের সেই অপেক্ষা এবার ঘুচল উশুতে। ৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে জিন্নাত আক্তারের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত ব্রোঞ্জ পদকও নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের।
নাগোয়ার এশিয়ান গেমসে আজ মেয়েদের ৫২ কেজি ফাইট ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন জিন্নাত। সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেন্তিনা থারিসা। তবে লড়াইটা আর হয়নি। নির্ধারিত ওজনের চেয়ে বেশি হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার প্রতিযোগী ডিসকোয়ালিফাইড হন। ফলে কোনো ম্যাচ না খেলেই সেমিফাইনালের টিকিট পান জিন্নাত।
সেমিফাইনালে উঠেই কেন পদক নিশ্চিত—এর ব্যাখ্যাও আছে উশুর নিয়মে। এই ইভেন্টে প্রতিযোগী ছিলেন ১৫ জন। ছয়জনের বেশি প্রতিযোগী থাকলে সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই প্রতিযোগীকেই ব্রোঞ্জ দেওয়া হয়। ফলে জিন্নাতের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গেই অন্তত ব্রোঞ্জও নিশ্চিত হয়ে যায়।
এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের প্রথম পদক এসেছিল ১৯৮৬ সালের সিউল আসরে। বক্সিংয়ের লাইট হেভিওয়েট (৮১ কেজি) বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন মোশাররফ হোসেন। এরপর কাবাডি ও ক্রিকেটে দলীয়ভাবে বাংলাদেশ পদক পেলেও ব্যক্তিগত ইভেন্টে আর সাফল্য আসেনি। দীর্ঘ ৪০ বছর পর সেই অপেক্ষার অবসান ঘটালেন জিন্নাত।
জিন্নাতের এই সাফল্যের পেছনে ঘরোয়া পর্যায়েও আছে ধারাবাহিকতা। ২০১৯ সাল থেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে টানা সাতবার সোনা জিতেছেন নেত্রকোনার এই উশুকা। এবার এশিয়ান গেমসে তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক বড় আসরেই নিশ্চিত হলো পদক।
তবে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হওয়াকে শেষ সাফল্য হিসেবে দেখতে চান না জিন্নাত। আগামীকাল সেমিফাইনালে তাঁর সামনে চীনের প্রতিযোগী। সেই লড়াইয়ে জিতলে ফাইনালে উঠে রুপা নিশ্চিত করার সুযোগ থাকবে। আর ফাইনালে জিততে পারলে চার দশক পর ব্যক্তিগত ইভেন্টে বাংলাদেশের পদকের রংটা হবে সোনালি।
এশিয়ান গেমসে এবার বাংলাদেশের পদকের আশা ছিল একাধিক ডিসিপ্লিনে। ক্রিকেটে মেয়েদের দল ব্রোঞ্জের ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরে খালি হাতে ফিরেছে, কাবাডিতেও পদকের লড়াই চলছে। সেই সময় উশু থেকে এল নিশ্চিত পদকের খবর। তবে জিন্নাতের সাফল্যের মাহাত্ম্য আলাদা—এটি বাংলাদেশের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ৪০ বছর পর পাওয়া পদক।
সামাজিক মাধ্যমে চোখ পড়লে এখনো দেখা যায় ফিলিস্তিনিদের হাহাকারের ছবি। ইসরায়েলি বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পাননি শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধাও। পেপ গার্দিওলাসহ অনেক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বও প্রতিবাদ জানান এমন বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে। আয়ারল্যান্ড ফুটবল দলের কোচ প্রতিবাদ জানিয়ে উল্টো ইসরায়েলের তোপের মুখে পড়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
সোনা জেতা ভারতের মেয়েদের কাছে ছিল কেবলই সময়ের ব্যাপার। সেই আনুষ্ঠানিকতা সারলেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। কৌশানি নুথিয়াঙ্গাকে বোল্ড করে শ্রেয়াঙ্কা সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপন শুরু করলেন। পুরো ভারত তখন উৎসবে ব্যস্ত। এশিয়ান গেমসে টানা দুইবার স্বর্ণপদক জিতল ভারতীয় ক্রিকেট দল।৩ ঘণ্টা আগে
পদকের খুব কাছে গিয়েও হঠাৎ হিসাবটা কঠিন হয়ে গেল বাংলাদেশের। এশিয়ান গেমসের কাবাডিতে চায়নিজ তাইপে ও দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে টানা দুই জয়ে যে স্বস্তি তৈরি হয়েছিল, জাপানের কাছে হারে সেটিই এখন পরিণত হয়েছে শঙ্কায়। আজ জাপানের বিপক্ষে জিতলেই পদক নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৪০৩ ঘণ্টা আগে
২ নম্বর দলের সঙ্গে ৪১ নম্বর দলের ম্যাচ এমন হাড্ডাহাড্ডি হবে, সেটা কজনই বা কল্পনা করতে পেরেছিলেন! এখানে ভারত-জাপান ম্যাচের সম্পর্কে যে বলা হচ্ছে, সেটা হয়তো অনেকে আন্দাজ করতে পেরেছেন। কার অবস্থান দ্বিতীয়, কে ৪১ নম্বরে সেটাও বুঝে ফেলার কথা। এই পুঁচকে জাপানকে হারাতেই ভারতের ঘাম ছুটে গিয়েছে। শ্রেয়াস আইয়া৪ ঘণ্টা আগে