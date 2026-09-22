জাপানের কাছে হেরে অনিশ্চিত কাবাডিতে বাংলাদেশের পদক

পদকের খুব কাছে গিয়েও হঠাৎ হিসাবটা কঠিন হয়ে গেল বাংলাদেশের। এশিয়ান গেমসের কাবাডিতে চায়নিজ তাইপে ও দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে টানা দুই জয়ে যে স্বস্তি তৈরি হয়েছিল, জাপানের কাছে হারে সেটিই এখন পরিণত হয়েছে শঙ্কায়। আজ জাপানের বিপক্ষে জিতলেই পদক নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ৪০–৩৬ পয়েন্টে হেরে এখন গ্রুপের শেষ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে।
নাগোয়ার তোকাই দরি ইনডোর স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই জাপান ছিল আক্রমণাত্মক।। প্রথম কয়েক মিনিটেই ২–৩ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করে জাপান। বাংলাদেশ সেটি কমিয়ে আনার চেষ্টা করলেও প্রতিপক্ষের চাপ সামলাতে পারেনি। একপর্যায়ে বাংলাদেশকে অলআউট করে লোনা আদায় করে নেয় জাপান। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২২–১৫ ব্যবধানে।
বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে বাংলাদেশের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবার অলআউট হয়ে ১১ পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। তখন মনে হচ্ছিল, ম্যাচটি জাপানের নিয়ন্ত্রণেই চলে যাচ্ছে।
তবে সেখান থেকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধের ১৩ মিনিটে জাপানকে অলআউট করে তিন পয়েন্টের লোনা আদায় করে ব্যবধান ৩৪–২৮-এ নামিয়ে আনে তারা। এরপর ব্যবধান আরও কমে আসে। একপর্যায়ে জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের পার্থক্য দাঁড়ায় মাত্র এক পয়েন্ট—৩৫–৩৪।
সেই সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সুযোগও এসেছিল বাংলাদেশের সামনে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রেইড ও ট্যাকেলে কয়েকটি ভুলে আবার পিছিয়ে পড়ে দল। বাংলাদেশের রেইডার কোর্টের বাইরে চলে যাওয়ার পর জাপানের ট্যাকল থেকে পাওয়া দুই পয়েন্ট ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। শেষ দিকে জাপান সতর্ক হয়ে খেলেছে, আর বাংলাদেশ আর সেই ব্যবধান ঘোচাতে পারেনি।
দুই জয়ে এর আগে ভালো অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ এখন গ্রুপের শেষ ম্যাচে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে। এই গ্রুপের শক্তিশালী দল ভারত। জাপানের বিপক্ষে হারের পর গ্রুপের অন্য দলগুলোর ফলও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের জন্য। একাধিক দলের সমান জয় হলে তখন পয়েন্ট ব্যবধানের হিসাবেই নির্ধারিত হতে পারে গ্রুপের পরের অবস্থান।
সামাজিক মাধ্যমে চোখ পড়লে এখনো দেখা যায় ফিলিস্তিনিদের হাহাকারের ছবি। ইসরায়েলি বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পাননি শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধাও। পেপ গার্দিওলাসহ অনেক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বও প্রতিবাদ জানান এমন বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে। আয়ারল্যান্ড ফুটবল দলের কোচ প্রতিবাদ জানিয়ে উল্টো ইসরায়েলের তোপের মুখে পড়েছেন।১ মিনিট আগে
সোনা জেতা ভারতের মেয়েদের কাছে ছিল কেবলই সময়ের ব্যাপার। সেই আনুষ্ঠানিকতা সারলেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। কৌশানি নুথিয়াঙ্গাকে বোল্ড করে শ্রেয়াঙ্কা সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপন শুরু করলেন। পুরো ভারত তখন উৎসবে ব্যস্ত। এশিয়ান গেমসে টানা দুইবার স্বর্ণপদক জিতল ভারতীয় ক্রিকেট দল।১ ঘণ্টা আগে
২ নম্বর দলের সঙ্গে ৪১ নম্বর দলের ম্যাচ এমন হাড্ডাহাড্ডি হবে, সেটা কজনই বা কল্পনা করতে পেরেছিলেন! এখানে ভারত-জাপান ম্যাচের সম্পর্কে যে বলা হচ্ছে, সেটা হয়তো অনেকে আন্দাজ করতে পেরেছেন। কার অবস্থান দ্বিতীয়, কে ৪১ নম্বরে সেটাও বুঝে ফেলার কথা। এই পুঁচকে জাপানকে হারাতেই ভারতের ঘাম ছুটে গিয়েছে। শ্রেয়াস আইয়া২ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসির শৈশবের ক্লাব বললে একবাক্যে অনেকেই বার্সেলোনার নাম বলবেন। বার্সার হয়েই একের পর এক রেকর্ড গড়া এই ফুটবলার পেয়েছেন ‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি। কিন্তু এটাই যে মেসির একমাত্র শৈশবের ক্লাব নয়। আর্জেন্টাইন তারকা খেলেছিলেন তাঁর এলাকা রোজারিওর এক ক্লাবে। এবার সেই ক্লাবে ফেরার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে