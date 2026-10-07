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বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখবেন কোথায়
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া আজ মুখোমুখি হবে লিজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে। ছবি: সংগৃহীত

লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে আজ দুটি ম্যাচ রয়েছে। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। রাত ৯টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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