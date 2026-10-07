বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখবেন কোথায়

লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে আজ দুটি ম্যাচ রয়েছে। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। রাত ৯টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
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