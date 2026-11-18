টিভিতে আজ কী কী খেলা দেখবেন
জোহানেসবার্গে সিরিজের প্রথম টেস্টে যখনই বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াল, তখনই নামল বৃষ্টি। প্রথম সেশনের শেষে বাংলাদেশ প্রতিপক্ষের ৩ উইকেট তুলে নেওয়ার পর আর খেলা গড়ায়নি। হাতে ৩ উইকেট নিয়ে এখনো দক্ষিণ আফ্রিকা পিছিয়ে ১৪ রানে। আজ চতুর্থ দিনে খেলতে নামবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা। তাছাড়া রাওয়ালপিন্ডিতে চলছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। হোবার্টে চলছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
দ্বিতীয় টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস