একই দিনে বাংলাদেশের দুই ম্যাচ, দেখবেন কোথায়
জোহানেসবার্গে আজ প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনে খেলতে নামবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা। ইনিংস হার এড়াতে বাংলাদেশের এখনো করতে হবে ৫৭ রান। বেলা দুইটায় শুরু হবে টেস্টের শেষ দিনের খেলা। এদিকে দোহায় চলছে বাংলাদেশ এ-হংকংয়ের রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের ম্যাচ। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া হংকং ৮ ওভারে ১ উইকেটে করেছে ৩৩ রান। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ৫ম দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ৩, ৪ ও ৫
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৩য় দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ ‘এ’-হংকং
দুপুর ১২টা
সরাসরি
সনি টেন ২