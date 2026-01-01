Ajker Patrika
অন্য খেলা

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: ফেসবুক
২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশে ৫ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: ফেসবুক

নতুন বছরের প্রথম দিনই মাঠে নামছে রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনস। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে শুরু হবে হোবার্ট হারিকেনস-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এখন মেলবোর্নের ডকল্যান্ডস স্টেডিয়ামে চলছে বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি সিক্সার্স ম্যাচ। আর সিলেটে আজ দুই দিনের বিরতির পর মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

সিলেট-ঢাকা

বেলা ১টা

সরাসরি

রাজশাহী-রংপুর

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

বিগ ব্যাশ লিগ

মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি সিক্সার্স

বেলা ১১টা

সরাসরি

হোবার্ট হারিকেনস-পার্থ স্কর্চার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মির্জা ফখরুলের জন্য মনটা কাল থেকে খুব বিষণ্ন হয়ে আছে: প্রেস সচিব

মির্জা ফখরুলের জন্য মনটা কাল থেকে খুব বিষণ্ন হয়ে আছে: প্রেস সচিব

জেলহাজতে অসুস্থ আ.লীগ নেতার শেবাচিম হাসপাতালে মৃত্যু

জেলহাজতে অসুস্থ আ.লীগ নেতার শেবাচিম হাসপাতালে মৃত্যু

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

সম্পর্কিত

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

বছরের প্রথম দিনটা কি জয়ে রাঙাতে পারবেন রিশাদ

এবার আমরা যেন সাফে চ্যাম্পিয়ন হই

এবার আমরা যেন সাফে চ্যাম্পিয়ন হই

আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শেষ ষোলোতে কে কাকে পেল

আফ্রিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে শেষ ষোলোতে কে কাকে পেল

ভালো কিছু আশা করি বিশ্বকাপে

ভালো কিছু আশা করি বিশ্বকাপে