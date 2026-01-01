একঝাঁক স্পিনার নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি কেবল এক মাস। আইসিসির এই ইভেন্ট সামনে রেখে দলগুলো প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। কেউ চূড়ান্ত দল, কেউবা আবার প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে। একঝাঁক স্পিনার নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে গতকাল ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দল দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ১৫ সদস্যের দলে আছেন পাঁচ স্পিনার। লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন দুই বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুনেমান ও কুপার কনোলি। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ট্রাভিস হেড ও ম্যাথু শর্টের খন্ডকালীন স্পিন বোলিংও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।
প্রাথমিক দলে মিচেল মার্শকে করা হয়েছে অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর একটি সেঞ্চুরিও রয়েছে। টপ অর্ডারে ট্রাভিস হেড, ম্যাথু শর্টের মতো বিধ্বংসী ব্যাটার রয়েছেন। ক্যামিও ইনিংস খেলে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে আছেন ম্যাক্সওয়েল-টিম ডেভিডরা। যেখানে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশ থেকে ছিটকে গেছেন ডেভিড। বিগ ব্যাশে এবার তাঁর দল ছিল হোবার্ট হারিকেনস। এই দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কাঁপাচ্ছেন রিশাদ হোসেন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জশ হ্যাজলউড, প্যাট কামিন্স, নাথান এলিসের মতো স্বীকৃত পেসারদের সঙ্গে আছেন দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ও মার্কাস স্টয়নিস। চোটের সঙ্গে লড়তে থাকা হ্যাজলউড চলতি অ্যাশেজে শুধু অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টেই খেলেছেন। হ্যাজলউড চোটে পড়ায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটা ম্যাচও খেলতে পারছেন না। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে আছেন জশ ইংলিস।
৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘বি’ গ্রুপে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড, ওমান, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ে। কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ১১ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে অজিরা। একই মাঠে অস্ট্রেলিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি খেলবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া খেলবে পাল্লেকেলেতে। ১৬ ও ২০ ফেব্রুয়ারি অজিদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা এবং ওমান।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক দল:
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), হাভিয়ের বার্টলেট, কুপার কনোলি, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুনেমান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা
