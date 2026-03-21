জাপানের বিপক্ষে প্রতিশোধ কি নিতে পারবে অস্ট্রেলিয়া

আজ ফাইনালে জাপানের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নারী এশিয়ান কাপে একমাত্র শিরোপা অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ২০১০ সালে। সেবার তারা টাইব্রেকারে উত্তর কোরিয়াকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছিল। এরপর ২০১৪ ও ২০১৮ সালে দুইবার ফাইনালে উঠেও অস্ট্রেলিয়া শিরোপা খুইয়েছে জাপানের কাছে হেরে। আজ ২০২৬ নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে খেলতে নামবে জাপান-অস্ট্রেলিয়া। প্রতিশোধের লড়াইয়ে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় জাপানের মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

নারী এশিয়ান কাপ: ফাইনাল

অস্ট্রেলিয়া-জাপান

বেলা ৩টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-লিভারপুল
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-বার্নলি
রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

