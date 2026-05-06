বায়ার্ন নাকি পিএসজি, কে কাটবে ফাইনালের টিকিট

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি। ছবি: সংগৃহীত

পার্ক দে প্রিন্সেসে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি। আজ দ্বিতীয় লেগে তাই এগিয়ে থেকে খেলতে নামবে পিএসজি। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে বায়ার্ন-পিএসজি সেমির দ্বিতীয় লেগ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (৬ মে ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
আইপিএলহায়দরাবাদ-পাঞ্জাবরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১
চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনাল দ্বিতীয় লেগবায়ার্ন-পিএসজিরাত ১টাসনি টেন ২, ৩ ও ৪
টেবিল টেনিসওয়ার্ল্ড টিটি চ্যাম্পিয়নশিপবেলা ৩টা ও বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

