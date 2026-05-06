বায়ার্ন নাকি পিএসজি, কে কাটবে ফাইনালের টিকিট

পার্ক দে প্রিন্সেসে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছিল পিএসজি। আজ দ্বিতীয় লেগে তাই এগিয়ে থেকে খেলতে নামবে পিএসজি। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে বায়ার্ন-পিএসজি সেমির দ্বিতীয় লেগ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|আইপিএল
|হায়দরাবাদ-পাঞ্জাব
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১
|চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনাল দ্বিতীয় লেগ
|বায়ার্ন-পিএসজি
|রাত ১টা
|সনি টেন ২, ৩ ও ৪
|টেবিল টেনিস
|ওয়ার্ল্ড টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ
|বেলা ৩টা ও বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
|ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
