বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভিয়েতনামের বিপক্ষে আজ প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ছবি: ফেসবুক

ফিফা প্রীতি ম্যাচে আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। হ্যানয়ের হ্যাং ডে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। আজই শুরু হচ্ছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল)। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা প্রীতি ম্যাচ

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

পিএসএল

লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন

রাত ৮টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

