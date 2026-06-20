Ajker Patrika
অন্য খেলা

এবারও কি দেখা যাবে জার্মানির গোলবন্যা

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারও কি দেখা যাবে জার্মানির গোলবন্যা
বিশ্বকাপে গোলের বন্যা বইয়ে দেয় জার্মানি। ছবি: এএফপি

বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে ব্রাজিলের জয়ে। হাইতিকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সেলেসাওরা। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পর তুরস্ককে ১-০ গোলে হারিয়েছে প্যারাগুয়ে। রাতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে জার্মানি। টরন্টোতে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে জার্মানি-আইভরি কোস্ট ম্যাচ। এই জার্মানি কদিন আগে কুরাসাওকে ৭-১ গোলে হারিয়েছিল জার্মানি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

নেদারল্যান্ডস-সুইডেন

রাত ১১টা

সরাসরি

জার্মানি-আইভরি কোস্ট

রাত ২টা

সরাসরি

ইকুয়েডর-কুরাসাও

আগামীকাল ভোর ৬টা

সরাসরি

বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত