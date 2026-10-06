মেসির বিদায়ী ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর পাঁচটায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-বেনিন ম্যাচ। এই ম্যাচ দিয়েই আর্জেন্টিনার জার্সিতে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের বিদায়ী ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে ইউনাইট এইট স্পোর্টস টু। এ ছাড়া নেশনস লিগ, ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টি-টোয়েন্টিসহ আরও অনেক ম্যাচ রয়েছে এই দুই দিনে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফেডারেশন কাপ
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-বসুন্ধরা কিংস
বেলা ৩টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রীতি ফুটবল
ভারত-উরুগুয়ে
রাত ৮টা
সরাসরি
সনি টেন ২, ৩ ও ৪
আর্জেন্টিনা-বেনিন
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২
উয়েফা নেশনস লিগ
সুইজারল্যান্ড-নর্থ মেসিডোনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
ক্রোয়েশিয়া-স্পেন
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ইংল্যান্ড-চেক প্রজাতন্ত্র
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোরে লিওনেল মেসি আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন। আর্জেন্টিনা তো বটেই, বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীরা এখন তাঁর বিদায়ী ম্যাচ দেখার অপেক্ষায়। মেসির জন্মশহর রোজারিও সেজেছে ভিন্ন সাজে।২৪ মিনিট আগে
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