Ajker Patrika
En
অন্য খেলা

মেসির বিদায়ী ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসির বিদায়ী ম্যাচ দেখবেন কোথায়
আর্জেন্টিনার জার্সিতে আগামীকাল শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর পাঁচটায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-বেনিন ম্যাচ। এই ম্যাচ দিয়েই আর্জেন্টিনার জার্সিতে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের বিদায়ী ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে ইউনাইট এইট স্পোর্টস টু। এ ছাড়া নেশনস লিগ, ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টি-টোয়েন্টিসহ আরও অনেক ম্যাচ রয়েছে এই দুই দিনে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফেডারেশন কাপ

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-বসুন্ধরা কিংস

বেলা ৩টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

প্রীতি ফুটবল

ভারত-উরুগুয়ে

রাত ৮টা

সরাসরি

সনি টেন ২, ৩ ও ৪

আর্জেন্টিনা-বেনিন

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২

উয়েফা নেশনস লিগ

সুইজারল্যান্ড-নর্থ মেসিডোনিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

ক্রোয়েশিয়া-স্পেন

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ইংল্যান্ড-চেক প্রজাতন্ত্র

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

লেজেন্ডস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

রাত ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত