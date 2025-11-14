বাংলাদেশের আশা গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম ম্যাচে যেমন, ঠিক তেমনভাবেই দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরল পাকিস্তান। বাংলাদেশও কোনো পাত্তা পেল না। তাই এক ম্যাচ হাতে রেখেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টিকিট নিশ্চিত করল পাকিস্তান। মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে আজ ৮-০ গোলে তারা হারিয়েছে বাংলাদেশকে।
ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে পাকিস্তানকে এগিয়ে দেন সুফিয়ান খান। প্রথম কোয়ার্টারে এরপর আর কোনো গোল করতে পারেনি সফরকারীরা। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে নাকানিচুবানি খাওয়াল বাংলাদেশকে।
১৯ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন সুফিয়ান খান। ৩০ মিনিটে রানা ওয়াহিদ আশরাফের স্টিক থেকে তৃতীয় গোল। ৩০ মিনিটের সময়ইপেনাল্টি কর্নারে জাল কাঁপান রানা ওয়ালিদ।
তৃতীয় কোয়ার্টার শুরু হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে পঞ্চম গোলের দেখা পায় পাকিস্তান। ফিল্ড প্লে থেকে গোল আদায় করে নেন হান্নান শহীদ। প্রথম দুই কোয়ার্টারে কয়েকবার আক্রমণের ঝলক দেখালেও পেনাল্টি কর্নার পায়নি বাংলাদেশ। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে এসে খোলে সেই দুয়ার। তবু তা কাজে লাগাতে পারেননি আশরাফুল ইসলাম।
শেষ কোয়ার্টারে বাংলাদেশকে তেমন কোনো সুযোগই দেয়নি পাকিস্তান। ৫৩ মিনিটে আফরাজ ও ৫৭ মিনিট একক নৈপুণ্যে অসাধারণ এক গোল করেন রানা ওয়াহিদ। ৫৯ মিনিটে বাংলাদেশের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন পাকিস্তানের অধিনায়ক আম্মাদ শাকিল ভাট।
প্লে অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৮-২ গোলে জয় পায় পাকিস্তান। তৃতীয় ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই দল। যদিও তা কেবল নিয়মরক্ষার।
ক্রীড়া ডেস্ক
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর বসতে যাচ্ছে ঢাকায়। ১৩ দেশের অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বেকে বসেছে আর্জেন্টিনা। টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এসএম নেওয়াজ সোহাগ।
আর্জেন্টিনা না আসায় অংশ নিচ্ছে ১২ দেশ। স্বাগতিক বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, চায়নিজ তাইপে, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ইরান, জাপান, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, উগান্ডা এবং জাঞ্জিবার।
মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৭ নভেম্বর শুরু হবে নারী বিশ্বকাপ। চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। ১৩ বছর আগে প্রথম আসর হয়েছিল ভারতের বিহারে। সেবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
ক্রীড়া ডেস্ক
নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জোড়া গোল করেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি হামজা চৌধুরী। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচটি। দল জিততে না পারলেও প্রশংসায় ভাসছেন হামজা। সেটা যতটুকু না জোড়া গোলের কারণে, তার চেয়েও বেশি বরং বাইসাইকেল কিকে গোল করার কারণে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। বক্সে বাড়ানো জামাল ভূঁইয়ার ভলিতে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে জালে বল পাঠান হামজা। এই গোলের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারকা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের বন্দনায় মেতে উঠেছেন ভক্তরা। হামজার এই গোলে রীতিমতো মুগ্ধ সবাই। বাদ যায়নি ফিফা। নিজেদের ‘ওয়ার্ল্ড কাপ’ পেজে হামজার গোল করা মুহূর্তের দুটি ছবি পোস্ট করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্যাপশনে বাংলায় খেলা হয়েছে, ‘উড়ন্ত হামজা।’
হামজার বাইসাইকেল কিক গোলের প্রশংসা করেছে এই ফুটবলারের ক্লাব লেস্টার সিটিও। ম্যাচের তিনটি ছবি পোস্ট করে ইংলিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের হয়ে হামজা দুটি গোল করেছেন। ম্যাচে তাঁর বাইসাইকেল কিক থেকে করা গোলটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।’
হামজার দর্শনীয় গোল করার আগে ২৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। মাটি কামড়ানো শটে নেপালকে এগিয়ে নেন রোহিত চাঁদ। বাইসাইকেল কিক থেকে গোল করে সমতায় ফেরানোর ৩ মিনিট পর স্বাগতিক শিবিরে ফের উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন হামজা। ৪৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে নিজের এবং দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।
এই গোলের ওপর দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। তখন জয়ের স্বপ্ন বুনছিল গোটা দল এবং গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা। কিন্তু যোগ সময়ের তৃতীয় মিনিটে স্বপ্নভঙ্গ হয় বাংলাদেশের। দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে ম্যাচে ফেরান অনন্ত তামাং। ২-২ সমতায় ম্যাচ শেষ হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নাজমুল হোসেন শান্ত ছিলেন পুরোদস্তুর ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে রেকর্ড গড়া এক সেঞ্চুরি করেন তিনি। তাঁর দল এক দিন হাতে রেখেই ইনিংস ও ৪৭ রানের বড় ব্যবধানে জিতেছে। যদিও ব্যাটিংয়ের সময় কখনোই নিজেকে অধিনায়ক মনে করেন না শান্ত।
এক সময় বাংলাদেশের তিন সংস্করণের অধিনায়ক থাকলেও শান্ত এখন টেস্টেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির চেয়ে বরং টেস্টে তিনি সাবলীল ব্যাটিং করেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে করেছেন ৮ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্রিকেটার যেখানে ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, শান্ত এক ব্যতিক্রমই বটে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ চার দিনে ম্যাচ জেতার পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন শান্ত। অধিনায়কত্বের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সবসময় যেটা বলি ব্যাটিংয়ের সময় ব্যাটার হিসেবে খেলতে পছন্দ করি। একবারের জন্যও মনে হয় না অধিনায়ক হিসেবে খেলছি আমি। চিন্তা করি একজন ব্যাটার হিসেবে কীভাবে অবদান রাখতে পারি। সেটাই প্রধান ফোকাসে থাকে। যখন মাঠের বাইরে বা ফিল্ডিংয়ে থাকি, তখন অধিনায়কের দায়িত্বগুলো পালনের চেষ্টা করি।’
এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষে শান্ত টেস্ট অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর পরিবর্তে টেস্ট অধিনায়কের বিকল্প ভেবে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাঁধেই ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব তুলে দেয় বোর্ড। আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে বাংলাদেশ যেমন সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলেছে, শান্তর অধিনায়কত্বেও ফেরা এই সময়েই।
অধিনায়কত্ব হারানোর পর শুরুর দিকে সময়টা কঠিন গেলেও পরে দারুণ কেটেছে বলে জানিয়েছেন শান্ত। এ সময় তিনি নিজের স্কিল নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৪৭ রানে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,
‘সত্যি বলতে প্রথম কিছুদিন কঠিন ছিল। তারপর অনেকটা রিল্যাক্স হয়ে গিয়েছিলাম। উপভোগ করেছি পুরো সময়টা। নিজেকে সময় দিয়েছি। পাশাপাশি পরিবারকেও সময় দিয়েছি। স্কিল বা মানসিক দিক থেকে ক্রিকেটে কীভাবে উন্নতি করা যায়, এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছি। সেই সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে।’
১৭১ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়। শান্ত করেছেন ১১৪ বলে ১০০ রান। বাংলাদেশের ৫৮৭ রানের ইনিংসে এই দুই ব্যাটারই সেঞ্চুরি করেছেন। টেস্টে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে যৌথভাবে সর্বোচ্চ চারটি করে সেঞ্চুরির কীর্তি এখন মুশফিকুর রহিম ও শান্তর। ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। মিরপুরেই টেস্ট ক্যারিয়ারের শততম ম্যাচ খেলতে নামবেন মুশফিক।
