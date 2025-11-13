Ajker Patrika
অন্য খেলা

এশিয়ান আর্চারিতে বাংলাদেশের আরেকটি পদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মনি। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন
কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মনি। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন

পদকের আশা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত পূরণও করলেন কুলসুম আক্তার মনি। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি।

আর্মি স্টেডিয়ামে আজ সেমিফাইনালে প্রীতিকা প্রদীপের মুখোমুখি হন কুলসুম। ১৪৬–১৪৫ স্কোরে হেরে যাওয়ায় ফাইনালে উঠতে পারেননি বাংলাদেশের এই আর্চার। ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ হন চায়নিজ তাইপের সি–ইয়ু চেন। দারুণ লড়াইয়ে শেষ সেটে গিয়ে পদক নিশ্চিত করেন কুলসুম। ১৪৫–১৪৪ স্কোরে জয় পান তিনি।

এই ইভেন্টে সোনা জেতেন ভারতের জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। তাঁর কাছে ১১৮–১১৬ ব্যবধানে হেরে রুপা পান প্রদীপ। এর আগে কম্পাউন্ড মিশ্র দলীয় ইভেন্টে রুপা পেয়েছে বাংলাদেশ। সোনা জয়ের লড়াইয়ে ভারতের দীপশিখা ও অভিষেক ভার্মার কাছে ১৫৩–১৫১ ব্যবধানে হেরেছেন বাংলাদেশের বন্যা আক্তার ও হিমু বাছাড়।

এনিয়ে ঘরের মাঠে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি পদক পেল বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআর্চারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...