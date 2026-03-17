রিয়াল-ম্যান সিটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখবেন কোথায়

রিয়াল-ম্যান সিটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখবেন কোথায়
চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগ হবে আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় ইতিহাদে শুরু হবে ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ। ঘরের মাঠে সিটি ৩-০ গোলে পিছিয়ে থেকে শুরু করবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২ ও সনি টেন ৩। চেলসি-পিএসজি, আর্সেনাল-লেভারকুসেন, স্পোর্টিং সিপি-বোডো ম্যাচও রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

চ্যাম্পিয়নস লিগ

শেষ ষোলো

স্পোর্টিং সিপি-বোডো

সরাসরি

রাত সাড়ে ১১টা

সনি টেন ২

চেলসি-পিএসজি

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ১

ম্যানসিটি-রিয়াল

সরাসরি

রাত ২টা

সনি টেন ২ ও ৩

আর্সেনাল-লেভারকুসেন

সরাসরি

রাত ২টা

সনি টেন ৫

নারী এশিয়ান কাপ

সেমিফাইনাল

চীন-অস্ট্রেলিয়া

সরাসরি

বিকেল ৪টা

টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

সরাসরি

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সনি টেন ১

