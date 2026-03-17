রিয়াল-ম্যান সিটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগ হবে আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় ইতিহাদে শুরু হবে ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ। ঘরের মাঠে সিটি ৩-০ গোলে পিছিয়ে থেকে শুরু করবে। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২ ও সনি টেন ৩। চেলসি-পিএসজি, আর্সেনাল-লেভারকুসেন, স্পোর্টিং সিপি-বোডো ম্যাচও রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
চ্যাম্পিয়নস লিগ
শেষ ষোলো
স্পোর্টিং সিপি-বোডো
সরাসরি
রাত সাড়ে ১১টা
সনি টেন ২
চেলসি-পিএসজি
সরাসরি, রাত ২টা
সনি টেন ১
ম্যানসিটি-রিয়াল
সরাসরি
রাত ২টা
সনি টেন ২ ও ৩
আর্সেনাল-লেভারকুসেন
সরাসরি
রাত ২টা
সনি টেন ৫
নারী এশিয়ান কাপ
সেমিফাইনাল
চীন-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি
বিকেল ৪টা
টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নিউজিল্যান্ড-দ. আফ্রিকা
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সনি টেন ১
বিশ্বকাপের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার জবাবে ইরানের পাল্টা হামলায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনিশ্চয়তার মাঝে শোনা গেল ভিন্ন কথা। বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলের চেষ্টা করছে ইরান।২৫ মিনিট আগে
পাকিস্তান-আফগানিস্তান যুদ্ধ এখনো চলছেই। আজ সকালে কাবুলে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর হামলায় ৪০০ মানুষ নিহতের খবর শোনা গেছে। এই হামলায় সামাজিক মাধ্যমে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন আফগান ক্রিকেটাররা। কাবুলে পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর হামলাকে তুলনা করা হচ্ছে ইসরায়েলের হামলার সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
প্রধান নির্বাচক হিসেবে গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৩১ মার্চ। পাকিস্তান সিরিজ দিয়েই কার্যত শেষ তাঁর মেয়াদ। গত পরশু ওয়ানডে সিরিজ জিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুমে ছোট্ট, অনাড়ম্বর কিন্তু বেশ হৃদয়ছোঁয়া বিদায় সংবর্ধনা হয়ে গেল লিপুর।২ ঘণ্টা আগে
গোলপোস্টের সামনে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিপক্ষের অনেক গোল প্রতিহত করেছেন সার্জিও রোমেরো। তবে এখন থেকে আর তাঁকে দেখা যাবে না গোলপোস্টের সামনে। ৩৯ বছর বয়সে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে