Ajker Patrika
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শেষ বত্রিশের বাধা কি পেরোতে পারবে ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ বত্রিশের বাধা কি পেরোতে পারবে ব্রাজিল
জাপানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ নকআউট পর্ব শুরু করবে ব্রাজিল। ছবি: এএফপি

লস অ্যাঞ্জেলেসে গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। শেষ মুহূর্তের গোলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে কানাডা। আজ রাতে মাঠে নামছে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় হিউস্টনে শুরু হবে ব্রাজিল-জাপান শেষ ষোলোর ম্যাচ। মাঝরাতে মুখোমুখি হচ্ছে জার্মানি-প্যারাগুয়ে। আর হারারেতে চলছে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ: শেষ বত্রিশ

ব্রাজিল-জাপান

রাত ১১টা

সরাসরি

জার্মানি-প্যারাগুয়ে

রাত ২টা ৩০মিনিট

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

হারারে টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

নাগরিক টিভি, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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