শেষ বত্রিশের বাধা কি পেরোতে পারবে ব্রাজিল

লস অ্যাঞ্জেলেসে গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-কানাডা ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ বত্রিশ পর্ব। শেষ মুহূর্তের গোলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে কানাডা। আজ রাতে মাঠে নামছে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় হিউস্টনে শুরু হবে ব্রাজিল-জাপান শেষ ষোলোর ম্যাচ। মাঝরাতে মুখোমুখি হচ্ছে জার্মানি-প্যারাগুয়ে। আর হারারেতে চলছে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ: শেষ বত্রিশ
ব্রাজিল-জাপান
রাত ১১টা
সরাসরি
জার্মানি-প্যারাগুয়ে
রাত ২টা ৩০মিনিট
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
হারারে টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
নাগরিক টিভি, টি স্পোর্টস
পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন বলেই কি ব্রাজিলকে নিয়ে সবার এত আগ্রহ নাকি অন্য কিছু? হিউস্টনে ব্রাজিল-জাপান ম্যাচের আগে ব্রাজিলের সংবাদ সম্মেলন হয়ে পড়েছিল জনাকীর্ণ। ব্রাজিলিয়ানরা তো বটেই, এমনকি কোচ কার্লো আনচেলত্তি এবং ডিফেন্ডার মার্কিনিওসের সংবাদ সম্মেলনে জাপানিরাও ভিড় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলের অভি৯ মিনিট আগে
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