ফ্রান্সের বিপক্ষে লড়াই করেও পারল না বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ফ্রান্স এগিয়ে যায় টম গাইলারের গোলে। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে জাল কাঁপান তিনি। এর আগে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় ফ্রান্স। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও দুটি পেনাল্টি কর্নার নেয় তারা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি।
বাংলাদেশ একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল আদায় করেছে ফিল্ড প্লে থেকে। ২৮ মিনিটে সমতা ফেরানো সেই গোলটি আসে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর স্টিক থেকে।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দাপট দেখায় ফ্রান্স। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করেন গাবিন লোরাজুরি। ৩৮ মিনিটে ফিল্ড গোল আসে জেমস লিডিয়ার্ডের স্টিক থেকে। পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি বাংলাদেশ। প্রাণপণ লড়াইয়ে চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। ৫৫ মিনিটে আমিরুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে জাল কাঁপালে আশা বেড়ে যায় আরও। টুর্নামেন্টে এ নিয়ে সাত গোল করলেন আমিরুল। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে।
তবু বাংলাদেশের লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ, এই ফ্রান্স গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১১-১ গোলে ও দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ৮-৩ গোলে।
৩ ম্যাচ শেষে অর্জনের খাতায় এক পয়েন্ট থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ৫-৩ গোলে। পরের ম্যাচে কোরিয়ার বিপক্ষে তিন গোলে পিছিয়ে থাকলে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে। দুটি ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন আমিরুল।
টুর্নামেন্ট যদিও এখনো শেষ হয়নি বাংলাদেশের জন্য। ১৭ থেকে ২৪ নম্বর স্থান নির্ধারণীর লড়াইয়ে খেলবে এখন।
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সপ্তম মিনিটে ফ্রান্স এগিয়ে যায় টম গাইলারের গোলে। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে জাল কাঁপান তিনি। এর আগে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় ফ্রান্স। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও দুটি পেনাল্টি কর্নার নেয় তারা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি।
বাংলাদেশ একটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল আদায় করেছে ফিল্ড প্লে থেকে। ২৮ মিনিটে সমতা ফেরানো সেই গোলটি আসে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর স্টিক থেকে।
তৃতীয় কোয়ার্টারে দাপট দেখায় ফ্রান্স। ৩২ মিনিটে ব্যবধান ২-১ করেন গাবিন লোরাজুরি। ৩৮ মিনিটে ফিল্ড গোল আসে জেমস লিডিয়ার্ডের স্টিক থেকে। পিছিয়ে থেকেও হাল ছাড়েনি বাংলাদেশ। প্রাণপণ লড়াইয়ে চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। ৫৫ মিনিটে আমিরুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে জাল কাঁপালে আশা বেড়ে যায় আরও। টুর্নামেন্টে এ নিয়ে সাত গোল করলেন আমিরুল। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয়েছে হারের হতাশা নিয়ে।
তবু বাংলাদেশের লড়াই ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ, এই ফ্রান্স গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১১-১ গোলে ও দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছে ৮-৩ গোলে।
৩ ম্যাচ শেষে অর্জনের খাতায় এক পয়েন্ট থাকায় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। এর আগে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ৫-৩ গোলে। পরের ম্যাচে কোরিয়ার বিপক্ষে তিন গোলে পিছিয়ে থাকলে মাঠ ছাড়ে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে। দুটি ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করেন আমিরুল।
টুর্নামেন্ট যদিও এখনো শেষ হয়নি বাংলাদেশের জন্য। ১৭ থেকে ২৪ নম্বর স্থান নির্ধারণীর লড়াইয়ে খেলবে এখন।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী১৫ মিনিট আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জ১ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।১ ঘণ্টা আগে
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও মজা করেছেন ২৫ বছর বয়সী এই বাংলাদেশি ব্যাটার।
আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে বাংলাদেশ আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৮ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে। স্বাগতিকদের এই আয়েশী জয় এসেছে তানজিদ তামিমের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার দলের ম্যানেজার তামিম ইকবালের ভাই নাফিস ইকবালের কাছে মিষ্টির আবদার করেছেন। তামিম বলেন, ‘‘আমাদের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ভাইকে উৎসর্গ করেছি। গত রাতে তিনি আমাকে টিকিটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ‘এটা আপনার জন্য এটা উপহার।’ তারপর তিনি আমাকে বললেন, ‘পরে যখন তুমি ফিফটি করবে, তাহলে আমাকে ব্যাট দেখাবে।’ তাঁর উচিত আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো।’’
আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। পাঁচটা ক্যাচই ধরেছেন লং অন, লং অফ এলাকায়। পাঁচ ক্যাচ ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ডে যৌথভাবে সবার ওপরে তিনি। চট্টগ্রামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তামিম বলেন,‘আলহামদুলিল্লাহ সিরিজ জিতেছি। পাঁচটা ক্যাচ নিয়েছি। আসলেই মজার ছিল। আমি ও আমার সতীর্থরা এটা উপভোগ করছিল। প্রথম ইনিংস শেষে সবাই এই ব্যাপা নিয়েই কথা বলছিল।’
সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ তামিমের সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও মজা করেছেন ২৫ বছর বয়সী এই বাংলাদেশি ব্যাটার।
আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে বাংলাদেশ আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৩৮ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে। স্বাগতিকদের এই আয়েশী জয় এসেছে তানজিদ তামিমের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার দলের ম্যানেজার তামিম ইকবালের ভাই নাফিস ইকবালের কাছে মিষ্টির আবদার করেছেন। তামিম বলেন, ‘‘আমাদের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ভাইকে উৎসর্গ করেছি। গত রাতে তিনি আমাকে টিকিটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ‘এটা আপনার জন্য এটা উপহার।’ তারপর তিনি আমাকে বললেন, ‘পরে যখন তুমি ফিফটি করবে, তাহলে আমাকে ব্যাট দেখাবে।’ তাঁর উচিত আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো।’’
আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। পাঁচটা ক্যাচই ধরেছেন লং অন, লং অফ এলাকায়। পাঁচ ক্যাচ ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ডে যৌথভাবে সবার ওপরে তিনি। চট্টগ্রামে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তামিম বলেন,‘আলহামদুলিল্লাহ সিরিজ জিতেছি। পাঁচটা ক্যাচ নিয়েছি। আসলেই মজার ছিল। আমি ও আমার সতীর্থরা এটা উপভোগ করছিল। প্রথম ইনিংস শেষে সবাই এই ব্যাপা নিয়েই কথা বলছিল।’
সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ তামিমের সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জ১ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।১ ঘণ্টা আগে
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জয়।
টস জিতে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান তুলে ফেলে আয়ারল্যান্ড। কিন্তু হঠাৎ ধসে পড়ে ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে আইরিশরা। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩৮ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। মূলত এই ম্যাচ দিয়েই এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষ হলো বাংলাদেশের ব্যস্ততা। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও বিপুল দর্শক মাঠে এসে উপভোগ করবেন বলে আশা লিটনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দর্শকদের উদ্দেশে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সামনে বিপিএল। আপনারা সবাই মাঠে এলে ভালো হয়। মাঠ ভরা থাকলে আমরাও খেলতে উপভোগ করি।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে অক্টোবরে লিটনরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এবার আইরিশদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হেরেছে ৩৯ রানে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে লিটনরা নিশ্চিত করলেন সিরিজ। আয়ারল্যান্ড সিরিজ জিতে লিটনের চোখেমুখে দেখা গেছে স্বস্তির হাসি। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ধন্যবাদ চট্টগ্রামবাসী। একটা কথা আগেরবার বলেছিলাম। আমরা হয়তো আপনাদের সেভাবে সমর্থন দিতে পারিনি, কিন্তু কথা দিয়েছিলাম। এবার সিরিজ জিতেছি।’
৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। আইরিশ সিরিজ শেষে লিটন, তানজিদ তামিম ও তাওহীদ হৃদয়দের শুরু হবে বিপিএলের ব্যস্ততা। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে ৬ দলের বিপিএল। মিরপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম—গত কয়েক বছর ধরে এই তিন স্টেডিয়ামেই আয়োজন করা হচ্ছে বিপিএল।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জয়।
টস জিতে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান তুলে ফেলে আয়ারল্যান্ড। কিন্তু হঠাৎ ধসে পড়ে ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে আইরিশরা। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৩৮ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের সহজ জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। মূলত এই ম্যাচ দিয়েই এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষ হলো বাংলাদেশের ব্যস্ততা। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও বিপুল দর্শক মাঠে এসে উপভোগ করবেন বলে আশা লিটনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দর্শকদের উদ্দেশে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সামনে বিপিএল। আপনারা সবাই মাঠে এলে ভালো হয়। মাঠ ভরা থাকলে আমরাও খেলতে উপভোগ করি।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে অক্টোবরে লিটনরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এবার আইরিশদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ হেরেছে ৩৯ রানে। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি জিতে লিটনরা নিশ্চিত করলেন সিরিজ। আয়ারল্যান্ড সিরিজ জিতে লিটনের চোখেমুখে দেখা গেছে স্বস্তির হাসি। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ধন্যবাদ চট্টগ্রামবাসী। একটা কথা আগেরবার বলেছিলাম। আমরা হয়তো আপনাদের সেভাবে সমর্থন দিতে পারিনি, কিন্তু কথা দিয়েছিলাম। এবার সিরিজ জিতেছি।’
৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। আইরিশ সিরিজ শেষে লিটন, তানজিদ তামিম ও তাওহীদ হৃদয়দের শুরু হবে বিপিএলের ব্যস্ততা। ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে ৬ দলের বিপিএল। মিরপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম—গত কয়েক বছর ধরে এই তিন স্টেডিয়ামেই আয়োজন করা হচ্ছে বিপিএল।
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী১৫ মিনিট আগে
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।১ ঘণ্টা আগে
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ১৫৩ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। সফরকারীদের করা ২৩৬ রানের জবাবে ৫৩৫ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে জাকির হাসানের দল। ১৭২ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামা অমিত ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন ২২১ বলে। সাজঘরে ফেরার আগে ২১৩ রান করেন তিনি।
ডাবল সেঞ্চুরির দেখা না পেলেও কম যাননি আসাদুল্লা আল গালিব। ওয়াসি সিদ্দিকীর বলে আউট হওয়ার আগে ১৮০ রান করেন তিনি। ২৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা রাজশাহীর তৃতীয় দিন শেষে হয়েছে ৩ উইকেট হারিয়ে। ১৪৬ রান করেছে তারা। ইনিংস হারের শঙ্কায় আছে পদ্মাপাড়ের দলটি।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ইনিংসেও ময়মনসিংহের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন রুয়েল মিয়া। এরপরও হারের শঙ্কায় আছে বরিশাল। ৩৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১০৮ রানেই ৪ উইকেট হারিয়েছে তারা। শেষদিনে ৬ উইকেট হাতে রেখে আরও ২৭২ রান করতে হবে বরিশালকে। ২৪২ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। ৬৪ রানে ৫ উইকেট নেন রুয়েল।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের সঙ্গে ঢাকার ম্যাচের ফল আসবে শেষদিনে। ৫ উইকেট হাতে রেখে ৩৩ রানের লিড পেয়েছে রূপসা পাড়ের দলটি। শেষদিনের বড় একটা অংশ উইকেটে কাটিয়ে দিতে না পারলে হারতে হবে তাদের। ইমরানুজ্জামান ২৭ ও সৌম্য সরকার ৩১ রান নিয়ে কাল ব্যাট করতে নামবেন।
ষষ্ঠ রাউন্ডে সবার আগে চট্টগ্রাম ও রংপুরের ম্যাচে ফল হয়েছে। কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরকে ইনিংস এবং ৪৩ রানে হারিয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। দ্বিতীয় দিন শেষেই জয়ের ভীত গড়ে রেখেছিল তারা। প্রথম ইনিংসে ৩৫০ রান করে চট্টগ্রাম। জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় রংপুর। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২৪ রান করতে হতো তাদের। এমন সমীকরণে ১৮১ রানে অলআউট হয়েছে আকবর আলীর দল।
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ১৫৩ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। সফরকারীদের করা ২৩৬ রানের জবাবে ৫৩৫ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে জাকির হাসানের দল। ১৭২ রান নিয়ে তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নামা অমিত ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন ২২১ বলে। সাজঘরে ফেরার আগে ২১৩ রান করেন তিনি।
ডাবল সেঞ্চুরির দেখা না পেলেও কম যাননি আসাদুল্লা আল গালিব। ওয়াসি সিদ্দিকীর বলে আউট হওয়ার আগে ১৮০ রান করেন তিনি। ২৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামা রাজশাহীর তৃতীয় দিন শেষে হয়েছে ৩ উইকেট হারিয়ে। ১৪৬ রান করেছে তারা। ইনিংস হারের শঙ্কায় আছে পদ্মাপাড়ের দলটি।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় ইনিংসেও ময়মনসিংহের বিপক্ষে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন রুয়েল মিয়া। এরপরও হারের শঙ্কায় আছে বরিশাল। ৩৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১০৮ রানেই ৪ উইকেট হারিয়েছে তারা। শেষদিনে ৬ উইকেট হাতে রেখে আরও ২৭২ রান করতে হবে বরিশালকে। ২৪২ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে ময়মনসিংহ। ৬৪ রানে ৫ উইকেট নেন রুয়েল।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের সঙ্গে ঢাকার ম্যাচের ফল আসবে শেষদিনে। ৫ উইকেট হাতে রেখে ৩৩ রানের লিড পেয়েছে রূপসা পাড়ের দলটি। শেষদিনের বড় একটা অংশ উইকেটে কাটিয়ে দিতে না পারলে হারতে হবে তাদের। ইমরানুজ্জামান ২৭ ও সৌম্য সরকার ৩১ রান নিয়ে কাল ব্যাট করতে নামবেন।
ষষ্ঠ রাউন্ডে সবার আগে চট্টগ্রাম ও রংপুরের ম্যাচে ফল হয়েছে। কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরকে ইনিংস এবং ৪৩ রানে হারিয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। দ্বিতীয় দিন শেষেই জয়ের ভীত গড়ে রেখেছিল তারা। প্রথম ইনিংসে ৩৫০ রান করে চট্টগ্রাম। জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় রংপুর। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২৪ রান করতে হতো তাদের। এমন সমীকরণে ১৮১ রানে অলআউট হয়েছে আকবর আলীর দল।
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী১৫ মিনিট আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জ১ ঘণ্টা আগে
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দুই দিনে শেষের পর এই স্টেডিয়ামের উইকেটকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো রেটিং দেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। গাভাস্কারের মতে আইসিসি এখানে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। উপমহাদেশের ঘূর্ণি উইকেটে পাঁচ দিনের আগে কোনো টেস্ট শেষ হলে আইসিসি প্রায়ই বাজে রেটিং দেয়। এমনকি ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা দিয়ে থাকে ডিমেরিট পয়েন্টও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসস্টারে এক কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, ‘তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোনো উইকেটে বাউন্স যদি জীবনের জন্য ক্ষতিকরও হয়, তারপরও সেটা খারাপ না। কিন্তু যে উইকেটে বল টার্ন করে ও নিচু হয়ে আসে, সেটা তাদের কাছে লজ্জার। উপমহাদেশের উইকেটে এমন জটিল কিছু থাকলে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়।’
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড দুই দলের ব্যাটারদেরই নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সেখানে ট্রাভিস হেডের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংকে ব্যতিক্রম বলতেই হবে। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় ১২৩ রানের ইনিংসের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৫ রান তাড়া করার সময় অজিদের রানরেট ছিল ৭.২৩। গাভাস্কার বলেন, ‘যদি পেসবান্ধব ও বাউন্সি উইকেটে কেউ সেঞ্চুরি করে, তাহলে সেটাকে ভালো উইকেট বলে বিবেচনা করে। কিন্তু বিশ্বের অন্য কোনো অংশ থেকে আসা ক্রিকেটাররা যদি উপমহাদেশে সেঞ্চুরি করতে না পারে, তবু তাকে গ্রেট বলা হয়। পেসবান্ধব উইকেটের চেয়ে ঘূর্ণি উইকেটে খেলতে অনেক প্রতিভা ও ফুটওয়ার্কের দরকার হয়। এ ধরনের উইকেটে আপনি যদি রান করতে না পারেন, তাহলে আপনি গ্রেট ব্যাটার হতে পারবেন না।’
পার্থে ২ দিনে শেষ হওয়া টেস্টে সব মিলিয়ে ৮৪৭ বলের খেলা হয়েছে। পড়েছে ৩২ উইকেট। যার মধ্যে প্রথম দিনেই ১৯ উইকেটের পতন দেখা গেছে। দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় পার্থের উইকেটকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো বললেও উসমান খাজা বলেছেন আবর্জনা। পরবর্তীতে ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের উইকেটের সমালোচনা করায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) কর্মকর্তারা অখুশি হয়েছেন। খাজার সমালোচনা প্রসঙ্গে গাভাস্কার বলেন,
‘উপমহাদেশের উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত না, এমন এক ক্রিকেটার হলো উসমান খাজা। সে এই রেটিংয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। এই উইকেটকে আবর্জনা বলেছে। সে তার ব্যাখ্যায় বলেছে ১৯ উইকেট পড়েছে প্রথম দিনে। তার কথা অনুযায়ী, টেস্টের অন্যতম সেরা ব্যাটার স্টিভ স্মিথও বল মিস করেছে ও তার কনুইয়ে আঘাত করেছে। এটার অর্থ পিচে অসম বাউন্স ছিল। গত বছর পার্থে যখন ভারত খেলেছে, তখন এক দিনে ১৭ উইকেট পড়েছে।’
আইসিসি পার্থের উইকেটকে সবচেয়ে ভালো বলার অর্থ এই পিচে সিম মুভমেন্ট সীমিত ছিল। বাউন্স ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য দেখা গেছে। এদিকে পার্থের উইকেটের সমালোচনা করা খাজা নেই অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। পিঠের চোটে পড়ায় ব্রিসবেনে পরশু শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। গ্যাবার এই ম্যাচটি হতে যাচ্ছে গোলাপী বলে।
কোনো কিছু পছন্দ না হলে তোপ দাগতে বিন্দুমাত্র দেরি করেন না সুনীল গাভাস্কার। ধারাভাষ্যকক্ষে হোক বা সংবাদমাধ্যমে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানান তিনি। । এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে (আইসিসি) ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট দুই দিনে শেষের পর এই স্টেডিয়ামের উইকেটকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো রেটিং দেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে নানা সমালোচনা। গাভাস্কারের মতে আইসিসি এখানে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। উপমহাদেশের ঘূর্ণি উইকেটে পাঁচ দিনের আগে কোনো টেস্ট শেষ হলে আইসিসি প্রায়ই বাজে রেটিং দেয়। এমনকি ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা দিয়ে থাকে ডিমেরিট পয়েন্টও। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্পোর্টসস্টারে এক কলামে গাভাস্কার লিখেছেন, ‘তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোনো উইকেটে বাউন্স যদি জীবনের জন্য ক্ষতিকরও হয়, তারপরও সেটা খারাপ না। কিন্তু যে উইকেটে বল টার্ন করে ও নিচু হয়ে আসে, সেটা তাদের কাছে লজ্জার। উপমহাদেশের উইকেটে এমন জটিল কিছু থাকলে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়।’
অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড দুই দলের ব্যাটারদেরই নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সেখানে ট্রাভিস হেডের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিংকে ব্যতিক্রম বলতেই হবে। ৮৩ বলে ১৬ চার ও ৪ ছক্কায় ১২৩ রানের ইনিংসের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৫ রান তাড়া করার সময় অজিদের রানরেট ছিল ৭.২৩। গাভাস্কার বলেন, ‘যদি পেসবান্ধব ও বাউন্সি উইকেটে কেউ সেঞ্চুরি করে, তাহলে সেটাকে ভালো উইকেট বলে বিবেচনা করে। কিন্তু বিশ্বের অন্য কোনো অংশ থেকে আসা ক্রিকেটাররা যদি উপমহাদেশে সেঞ্চুরি করতে না পারে, তবু তাকে গ্রেট বলা হয়। পেসবান্ধব উইকেটের চেয়ে ঘূর্ণি উইকেটে খেলতে অনেক প্রতিভা ও ফুটওয়ার্কের দরকার হয়। এ ধরনের উইকেটে আপনি যদি রান করতে না পারেন, তাহলে আপনি গ্রেট ব্যাটার হতে পারবেন না।’
পার্থে ২ দিনে শেষ হওয়া টেস্টে সব মিলিয়ে ৮৪৭ বলের খেলা হয়েছে। পড়েছে ৩২ উইকেট। যার মধ্যে প্রথম দিনেই ১৯ উইকেটের পতন দেখা গেছে। দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ায় পার্থের উইকেটকে আইসিসি সবচেয়ে ভালো বললেও উসমান খাজা বলেছেন আবর্জনা। পরবর্তীতে ক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পার্থের উইকেটের সমালোচনা করায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) কর্মকর্তারা অখুশি হয়েছেন। খাজার সমালোচনা প্রসঙ্গে গাভাস্কার বলেন,
‘উপমহাদেশের উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত না, এমন এক ক্রিকেটার হলো উসমান খাজা। সে এই রেটিংয়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। এই উইকেটকে আবর্জনা বলেছে। সে তার ব্যাখ্যায় বলেছে ১৯ উইকেট পড়েছে প্রথম দিনে। তার কথা অনুযায়ী, টেস্টের অন্যতম সেরা ব্যাটার স্টিভ স্মিথও বল মিস করেছে ও তার কনুইয়ে আঘাত করেছে। এটার অর্থ পিচে অসম বাউন্স ছিল। গত বছর পার্থে যখন ভারত খেলেছে, তখন এক দিনে ১৭ উইকেট পড়েছে।’
আইসিসি পার্থের উইকেটকে সবচেয়ে ভালো বলার অর্থ এই পিচে সিম মুভমেন্ট সীমিত ছিল। বাউন্স ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাটার ও বোলারদের মধ্যে লড়াইয়ে একটা ভারসাম্য দেখা গেছে। এদিকে পার্থের উইকেটের সমালোচনা করা খাজা নেই অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। পিঠের চোটে পড়ায় ব্রিসবেনে পরশু শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। গ্যাবার এই ম্যাচটি হতে যাচ্ছে গোলাপী বলে।
সবশেষ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের রানার্সআপ ফ্রান্স গ্রুপে প্রথম দুই ম্যাচে দাপুটে জয়ে প্রমাণ করেছে, কেন তারা ফেবারিট। সেই ফ্রান্সের বিপক্ষে আজ দারুণ লড়াই করেছে বাংলাদেশ। যদিও ৩-২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।১২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়াম আজ সত্যিকার অর্থেই তামিমময়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তানজিদ হাসান তামিম গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড। ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত তামিম তাণ্ডব চালিয়েছেন আইরিশ বোলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী১৫ মিনিট আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই দুর্দান্ত খেলেছে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উপভোগ করেছেন তানজিদ হাসান তামিম-লিটনদের এমন বিস্ফোরক জ১ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় দিন শেষেই সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন অমিত হাসান। আজ কোনো ভুল করেননি এই ব্যাটার। রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের শুরুতেই ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) মৌসুমের প্রথম দ্বিতশকে ভর দিয়ে রাজশাহীর বিপক্ষে রান পাহাড়ে চড়েছে সিলেট।১ ঘণ্টা আগে