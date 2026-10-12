আফগানিস্তানকে কত রানের লক্ষ্য দেবে বাংলাদেশ

আবুধাবিতে একমাত্র টেস্টে প্রথম তিন দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশই অনেকটা এগিয়ে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে এরই মধ্যে ৩২৯ রানের লিড পেয়েছে বাংলাদেশ। হাতে এখনো তাদের ৪ উইকেট। লিটন দাস আজ ৫ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবেন। মেহেদী হাসান মিরাজ শূন্য থেকে শুরু করবেন। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের পাশাপাশি ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা রয়েছে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
আবুধাবি টেস্ট: ৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
ময়মনসিংহ-রংপুর
খুলনা-রাজশাহী
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ডারবান টেস্ট: ৪র্থ দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ট্যাপম্যাড
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
কভেন্ট্রি-নিউক্যাসল
রাত ১টা
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স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
লেভান্তে-সেভিয়া
রাত ১টা
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টি স্পোর্টস
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