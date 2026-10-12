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আফগানিস্তানকে কত রানের লক্ষ্য দেবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফগানিস্তানকে কত রানের লক্ষ্য দেবে বাংলাদেশ
বাংলাদেশের উইকেট নেওয়ার পর এভাবেই উদযাপন করেছেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা। যদিও প্রথম তিন দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশই এগিয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবিতে একমাত্র টেস্টে প্রথম তিন দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশই অনেকটা এগিয়ে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে এরই মধ্যে ৩২৯ রানের লিড পেয়েছে বাংলাদেশ। হাতে এখনো তাদের ৪ উইকেট। লিটন দাস আজ ৫ রানে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবেন। মেহেদী হাসান মিরাজ শূন্য থেকে শুরু করবেন। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের পাশাপাশি ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা রয়েছে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

আবুধাবি টেস্ট: ৪র্থ দিন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

দুপুর ১২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা

ময়মনসিংহ-রংপুর

খুলনা-রাজশাহী

চট্টগ্রাম-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ডারবান টেস্ট: ৪র্থ দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ট্যাপম্যাড

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

কভেন্ট্রি-নিউক্যাসল

রাত ১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

লেভান্তে-সেভিয়া

রাত ১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাবাংলাদেশ ক্রিকেট
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