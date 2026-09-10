Ajker Patrika
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ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়
নারী এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে আজ বাংলাদেশ খেলবে ভারতের বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৪ নারী এশিয়া কাপে ভারতের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশ। ডাম্বুলার পর এবার দুবাইয়ে প্রতিশোধ নিতে নামবে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে নারী এশিয়া কাপের বাংলাদেশ-ভারত সেমি। প্রথম সেমিফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী এশিয়া কাপ

সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ-ভারত

রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি

টি স্পোর্টস

বার্মিংহাম টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৪টা
সরাসরি

সনি টেন ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফেনারবাচে-রোমা

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-সাবাহ

রাত ১টা
সরাসরি

সনি টেন ২

কোমো-লাইপজিগ

রাত ১টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

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