Ajker Patrika
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ফুটবল

‘ইয়ামাল আমার খেলোয়াড়, তার অবশ্যই ব্যালন ডি’অর জেতা উচিত’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘ইয়ামাল আমার খেলোয়াড়, তার অবশ্যই ব্যালন ডি’অর জেতা উচিত’
চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে এক গোল ও দুই অ্যাসিস্ট করেছেন লামিনে ইয়ামাল। ছবি: সংগৃহীত

ফ্রি কিক থেকে বাঁ পায়ে শট নিলেন লামিন ইয়ামাল। ফেইনুর্ডের ডিফেন্ডাররা তো বোকা বনে গিয়েছেন, হতভম্ব হয়ে গেলেন গোলরক্ষক টিআর্ক আর্নেস্টও। গোলের পর ইয়ামাল এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে ক্যামেরার দিকে কী যেন ছুড়ে মেরেছেন। স্প্যানিশ তারকার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ বার্সেলোনা কোচ হানসি ফ্লিকও।

ক্যাম্প ন্যুতে চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল লিগ পর্বের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ফেইনুর্ডকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছে বার্সেলোনা। বার্সার দুর্দান্ত জয়ের রাতে গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করেছেন ইয়ামাল। ৭৭ মিনিটে তাঁর জাদুকরী ফ্রি কিক অনেকেরই নজর কেড়েছে। পরবর্তীতে গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে দিয়ে একটা গোল করিয়ে ব্যবধান বাড়াতে অবদান রেখেছেন।

ছন্দে থাকা ইয়ামাল কি এবার ব্যালন ডি’অর জেতার যোগ্য দাবিদার—চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ফেইনুর্ডকে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে ফ্লিকের কাছে এসেছে এমন প্রশ্ন। ইয়ামালকে প্রশংসায় ভাসিয়ে ফ্লিক বলেন, ‘অবশ্যই সে আমার খেলোয়াড়। বার্সেলোনার একজন খেলোয়াড়। তার ব্যালন ডি’অর জেতার যোগ্যতা আছে। আমার কাছে এটা দারুণ ব্যাপার।’

বার্সার হয়ে তিনটি লা লিগা, দুইবার স্প্যানিশ সুপার কাপ এবং একবার কোপা দেল রে জিতেছেন ইয়ামাল। স্পেনের জার্সিতেও এরই মধ্যে দুইবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন তিনি। ২০২৪ ইউরো জয়ের পর গত জুলাইয়ে নিউজার্সিতে জিতেছেন বিশ্বকাপ। স্পেনের ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ে একটি করে গোল ও অ্যাসিস্টও করেন তিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে এরই মধ্যে ১২ গোল করে ফেলেছেন তিনি।

ফেইনুর্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে প্রথম গোলেই অবদান রেখেছেন ইয়ামাল। ৩ মিনিটে তাঁর অ্যাসিস্টে গোল করেন রাফিনিয়া। শেষভাগে এসে আরও দুটি গোলে অবদান রেখেছেন। ৭৭ মিনিটে জাদুকরী গোল করা ইয়ামাল ৮৫ মিনিটে গোল করিয়েছেন জেসুসকে দিয়ে। ইয়ামালের বাতাসে ভাসা বলে মাথা ছুঁইয়ে লক্ষ্যভেদ করেন জেসুস। প্রতিভাবান ইয়ামালকে নিয়ে ফ্লিক বলেন, ‘প্রত্যেক ম্যাচেই আপনি দেখতে পারেন, সে কতটা দুর্দান্ত। তার মতো প্রতিভা আর কারও নেই।’

ফেইনুর্ডকে গতকাল ৫-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। রাফিনিয়া করেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেন করিম আদেয়েমি, ইয়ামাল ও জেসুস। ফেইনুর্ডের একমাত্র গোল করেন মিডফিল্ডার স্যাম স্টেইন। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন গনসালো বোর্জেস। এদিকে তারকা ইয়ামাল ১৯ বছর ৫৮ দিন বয়সেই বার্সেলোনার হয়ে একশরও বেশি গোলে অবদান রেখেছেন। বার্সার জার্সিতে ১৫৬ ম্যাচে ৫৪টি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেন তিনি।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনালামিনে ইয়ামাল
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