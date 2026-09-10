Ajker Patrika
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ফুটবল

আসিয়ান কাপের আগে ছয় ফুটবলারকে বাদ দিলেন ডুলি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আসিয়ান কাপের আগে ছয় ফুটবলারকে বাদ দিলেন ডুলি
বাংলাদেশ ফুটবল দলের প্রধান কোচ টমাস ডুলি। ছবি: সংগৃহীত

আসিয়ান কাপের প্রস্তুতি ক্যাম্প থেকে ছয় ফুটবলারকে বাদ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ টমাস ডুলি। প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকা ফুটবলারদের কয়েক দিনের অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাদ পড়াদের তালিকায় রয়েছেন পরীক্ষিত ফুলব্যাক ইসা ফয়সাল, মিডফিল্ডার কাজেম শাহ ও তাজ উদ্দিন। এ ছাড়া প্রবাসী ফুটবলার ইয়াসির তাহমিদ ও দেবজিৎ সরকার এবং রাহুলও চূড়ান্ত দলে থাকছেন না।

জাতীয় দলের ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম বাবু বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক দল সংক্ষিপ্ত হয়। স্বাভাবিক সেই প্রক্রিয়ায় কোচ ইয়াসিদ তাহমিদ, দেবজিত সরকার, ইসা ফয়সাল, কাজেম শাহ, তাজ উদ্দিন ও রাহুল বাদ পড়েছেন। আরেকজনকে বাদ দেবেন আজকের অনুশীলনের পর। তবে ইন্দোনেশিয়ায় তিনি কয়জন নিয়ে যাবেন, সেটা এখনো জানাননি।’

আসিয়ান কাপের ক্যাম্প থেকে বাদ পড়লেন ৬ ফুটবলার। তাঁদেরই একজন কাজেম শাহ। ছবি: বাফুফে
আসিয়ান কাপের ক্যাম্প থেকে বাদ পড়লেন ৬ ফুটবলার। তাঁদেরই একজন কাজেম শাহ। ছবি: বাফুফে

ইসা ফয়সাল দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর টমাস ডুলির অধীনে আবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সান মারিনোর বিপক্ষে ডুলির প্রথম ম্যাচে একাদশেও ছিলেন এই ফুলব্যাক। তবে এবার আসিয়ান কাপের চূড়ান্ত দলে জায়গা হলো না তাঁর।

কাজেম শাহ ও তাজ উদ্দিনও ডুলির অধীনে সান মারিনো সফরের দলে ছিলেন। এবার তাঁদেরও বাদ পড়তে হলো। অন্যদিকে ইয়াসির তাহমিদ ও দেবজিৎ সরকার প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে জাতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে কোচের নজর কাড়তে পারেননি তাঁরা।

ইন্দোনেশিয়ায় আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হবে আসিয়ান কাপ। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাংলাদেশ দল ১৯ সেপ্টেম্বর দেশ ছাড়বে। তার আগে আগামীকাল ঢাকায় ফর্টিসের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে জাতীয় দল।

বিষয়:

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