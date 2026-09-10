আসিয়ান কাপের আগে ছয় ফুটবলারকে বাদ দিলেন ডুলি

আসিয়ান কাপের প্রস্তুতি ক্যাম্প থেকে ছয় ফুটবলারকে বাদ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোচ টমাস ডুলি। প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকা ফুটবলারদের কয়েক দিনের অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাদ পড়াদের তালিকায় রয়েছেন পরীক্ষিত ফুলব্যাক ইসা ফয়সাল, মিডফিল্ডার কাজেম শাহ ও তাজ উদ্দিন। এ ছাড়া প্রবাসী ফুটবলার ইয়াসির তাহমিদ ও দেবজিৎ সরকার এবং রাহুলও চূড়ান্ত দলে থাকছেন না।
জাতীয় দলের ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম বাবু বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক দল সংক্ষিপ্ত হয়। স্বাভাবিক সেই প্রক্রিয়ায় কোচ ইয়াসিদ তাহমিদ, দেবজিত সরকার, ইসা ফয়সাল, কাজেম শাহ, তাজ উদ্দিন ও রাহুল বাদ পড়েছেন। আরেকজনকে বাদ দেবেন আজকের অনুশীলনের পর। তবে ইন্দোনেশিয়ায় তিনি কয়জন নিয়ে যাবেন, সেটা এখনো জানাননি।’
ইসা ফয়সাল দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর টমাস ডুলির অধীনে আবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সান মারিনোর বিপক্ষে ডুলির প্রথম ম্যাচে একাদশেও ছিলেন এই ফুলব্যাক। তবে এবার আসিয়ান কাপের চূড়ান্ত দলে জায়গা হলো না তাঁর।
কাজেম শাহ ও তাজ উদ্দিনও ডুলির অধীনে সান মারিনো সফরের দলে ছিলেন। এবার তাঁদেরও বাদ পড়তে হলো। অন্যদিকে ইয়াসির তাহমিদ ও দেবজিৎ সরকার প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে জাতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে কোচের নজর কাড়তে পারেননি তাঁরা।
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