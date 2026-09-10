রোনালদোর দল জিতলেও জয় পাননি মেসিরা

দুজনেই ইউরোপ ছেড়েছেন ২০২৩ সালে। তবে ইউরোপে তাঁরা যে কীর্তি গড়েছেন, সেটা তো ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে আজও অমলিন। বিশ্বের যে প্রান্তেই তাঁদের ম্যাচ হোক না কেন, ভক্ত-সমর্থকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো-লিওনেল মেসির সম্পর্কেই যে বলা হয়েছে, অনেকেই তা ধরতে পেরেছেন। তবে এবার একজন জিতলেও অপরজন কোনোরকমে হার এড়িয়েছেন।
বাংলাদেশ সময় গতকাল রাতে সৌদি প্রো লিগে রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে মুখোমুখি হয়েছে আল নাসর-আভা। গোল করে দলকে জিতিয়েছেন রোনালদো। তবে ঘণ্টাখানেক পর বিশ্বের আরেক প্রান্তে মেসির দল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি। সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামি ড্র করেছে শিকাগো ফায়ারের বিপক্ষে।
আভার বিপক্ষে আল নাসর জিতেছে ২-১ গোলে। ২২ মিনিটে ম্যাচে প্রথম গোল করেন রোনালদো। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন আনহেলো গ্যাব্রিয়েল। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে শেষ করে আল নাসর। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় দলটি। ৫৮ মিনিটে আব্দুল্লাহ আল হামদান করেন দলের দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের শেষ দিকে এসে শুধু ব্যবধানই কমাতে পেরেছে আভা। ৭৫ মিনিটে আভা স্ট্রাইকার নাবিল ফেকির দলের একমাত্র গোল করেছেন।
সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে অবশ্য ইন্টার মায়ামি-শিকাগো ফায়ার ম্যাচ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল বেশি। দীর্ঘ সময় ইউরোপীয় ফুটবলে রাজত্ব করা মেসি-রবার্ট লেভানডফস্কির খেলা মার্কিন মুলুকে দেখতে গ্যালারিতে ছিলেন ৬৩ হাজারেরও বেশি দর্শক। দুইজনই স্ব স্ব দলের হয়ে অবদান রেখেছেন। ১০ মিনিটেই লেভার গোলে এগিয়ে যায় শিকাগো ফায়ার। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন অ্যান্ড্রু গাটম্যান।
প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে শিকাগো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৩ মিনিটের মধ্যে ব্যবধান কমায় ইন্টার মায়ামি। ৪৮ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে সমতাসূচক গোল করেন কাসেমিরো। সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে এমএলএসের ইন্টার মায়ামি-শিকাগো ফায়ার ম্যাচ।
মেসি-রোনালদোর দল স্ব স্ব লিগে ভালো অবস্থায় আছেন। ২৪ ম্যাচে ১২ জয়, ৪ হার ও ৮ ড্রয়ে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে মায়ামি। সবার ওপরে থাকা ন্যাশভিলের পয়েন্ট ৫৩। তারাও খেলেছে ২৪ ম্যাচ। আর সৌদি প্রো লিগে ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে অবস্থান করছে আল নাসর। সমান ৬ ম্যাচ খেলে ১৫ পয়েন্ট পেয়েছে আল হিলালও। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে আল হিলাল।
সেপ্টেম্বরের শেষে শুরু হতে যাওয়া আসিয়ান কাপে অংশ নেবে বাংলাদেশ। ইন্দোনেশিয়া-হংকংয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠেয় এই টুর্নামেন্টে খেলবে ১৪ দল। আসিয়ান কাপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফুটবলের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে ফিফা।৪ মিনিট আগে
২০২৪ নারী এশিয়া কাপে ভারতের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল বাংলাদেশ। ডাম্বুলার পর এবার দুবাইয়ে প্রতিশোধ নিতে নামবে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে নারী এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনাল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে ক৩৫ মিনিট আগে
ফ্রি কিক থেকে বাঁ পায়ে শট নিলেন লামিন ইয়ামাল। ফেইনুর্ডের ডিফেন্ডাররা তো বোকা বনে গিয়েছেন, হতভম্ব হয়ে গেলেন গোলরক্ষক টিআর্ক আর্নেস্টও। গোলের পর ইয়ামাল এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে ক্যামেরার দিকে কী যেন ছুড়ে মেরেছেন। স্প্যানিশ তারকার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ বার্সেলোনা কোচ হানসি ফ্লিকও।১ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কায় দুই বছর আগে নারী টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে যা হয়েছিল, এবার গ্রুপপর্বেও হলো তারই পুনর্মঞ্চায়ন। ২০২৪ নারী এশিয়া কাপে সেমিফাইনালের লাইনআপ ছিল বাংলাদেশ-ভারত, শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। এবারও এই চারটি দলই উঠেছে প্রতিযোগিতার শেষ চারে। শেষ চারের লাইনআপও একই।২ ঘণ্টা আগে