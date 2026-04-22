বাংলাদেশকে চাপে রেখেছে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশকে চাপে রেখেছে শ্রীলঙ্কা
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে গত পরশু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে রাজশাহী স্টেডিয়ামের। সেই ম্যাচে ৩ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। তবে সফরকারীদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে সফরকারীরা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩১ ওভারে ৬ উইকেটে ১১১ রান করেছে।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডের পাশাপাশি পিএসএল, আইপিএল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ রয়েছে। যার মধ্যে প্রিমিয়ার লিগের খেলা টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (২২ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
নারী ক্রিকেট: দ্বিতীয় ওয়ানডেবাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কাসকাল ৯টা ৩০ মিনিটটি স্পোর্টস ইউটিউব
পিএসএলকরাচি-পেশোয়ারবেলা ৩টা ৩০ মিনিটটি স্পোর্টস
পিএসএলহায়দরাবাদ-মুলতানরাত ৮টাটি স্পোর্টস
আইপিএললক্ষ্ণৌ-রাজস্থানরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগবোর্নমাউথ-লিডসরাত ১টাটফি অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগবার্নলি-ম্যানসিটিরাত ১টাটফি অ্যাপ

