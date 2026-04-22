বাংলাদেশকে চাপে রেখেছে শ্রীলঙ্কা

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে গত পরশু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে রাজশাহী স্টেডিয়ামের। সেই ম্যাচে ৩ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা। তবে সফরকারীদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপে বাংলাদেশ। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে সফরকারীরা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩১ ওভারে ৬ উইকেটে ১১১ রান করেছে।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডের পাশাপাশি পিএসএল, আইপিএল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ রয়েছে। যার মধ্যে প্রিমিয়ার লিগের খেলা টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে না। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|নারী ক্রিকেট: দ্বিতীয় ওয়ানডে
|বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
|সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস ইউটিউব
|পিএসএল
|করাচি-পেশোয়ার
|বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস
|পিএসএল
|হায়দরাবাদ-মুলতান
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|লক্ষ্ণৌ-রাজস্থান
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|বোর্নমাউথ-লিডস
|রাত ১টা
|টফি অ্যাপ
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|বার্নলি-ম্যানসিটি
|রাত ১টা
|টফি অ্যাপ
