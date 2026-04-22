ওয়ানডে সিরিজ শেষেই পাকিস্তানের বিমান ধরবেন মোস্তাফিজ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ এখনো শেষ হয়নি। আগামীকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে অলিখিত ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই দল। কিন্তু সিরিজ শেষ হওয়ার আগেই আলোচনায় মোস্তাফিজুর রহমান। তৃতীয় ওয়ানডে শেষেই বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের উড়াল দেওয়ার কথা পাকিস্তানে।
চট্টগ্রামে আগামীকাল হতে যাওয়া বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওয়ানডের আগে হঠাৎ টি-টোয়েন্টির আলোচনা এসে গেল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সেখানে তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বিসিবি সূত্র জানিয়েছে, শেষ ওয়ানডে মোস্তাফিজ খেলবেন। তারপর তিনি চলে যাবেন পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলতে।
এবারের পিএসএলে লাহোর কালান্দার্স মোস্তাফিজকে সরাসরি চুক্তিতে ৬ কোটি ৪৪ লাখ রুপিতে নিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ২ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। তাঁকে পিএসএল খেলতে দুই ভাগে এনওসি দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত খেলে দেশে চলে এসেছেন। এরপর ২৪ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫ ম্যাচে ৭.১৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬ উইকেট।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে খেলতে এরই মধ্যে বাংলাদেশ দল চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে বিসিবির ভিডিওতে মোস্তাফিজকে দেখা গেল কার সঙ্গে যেন চোখ টিপে দুষ্টুমি করছেন। হাসিখুশি মোস্তাফিজকে কি কাল সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেতে দেখা যাবে? এ ম্যাচেও তাঁর ডাগআউটে বসে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। দলে একজন বাড়তি পেসার হিসেবে তানজিম সাকিবকে ফেরানো বলেই নয়। চোট তাঁকে এতটাই ভোগাচ্ছে যে প্রথম দুই ওয়ানডের একাদশেই ছিলেন না মোস্তাফিজ।
এবারের পিএসএলে খেলেছেন ছয় বাংলাদেশি। যাঁর মধ্যে পেশোয়ার জালমিতে ছিলেন শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা ও তানজিদ হাসান তামিম। লাহোরে মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে খেলেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। আর রাওয়ালপিন্ডিজে ছিলেন রিশাদ হোসেন। ছয় বাংলাদেশির মধ্যে একমাত্র তামিম পিএসএলে কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি।
মোস্তাফিজ, রিশাদ দুজনই এবার দ্বিতীয়বারের মতো পিএসএল খেলছেন। রিশাদ গতবার খেলেছিলেন লাহোর কালান্দার্সের হয়ে। আর মোস্তাফিজ ৮ বছর পর ফিরেছেন পিএসএলে। ২০১৮ সালে তিনি লাহোরের হয়েই খেলেছিলেন।
নারী সাফের ড্র হয়েছে আজ। ঢাকা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই ড্র শেষে এক গ্রুপে রাখা হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতকে।২১ মিনিট আগে
ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলার জুড বেলিংহাম রিয়াল মাদ্রিদের অন্যতম ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে হ্যারি কেইনের মতো বেলিংহামের দিকেও নজর থাকবে ইংল্যান্ড সমর্থকদের। এবার বেলিংহাম ‘দ্য হান্ড্রেডে’ একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্ষুদ্র একটি অংশ কিনেছেন। তাতে তাঁর খরচ হয়েছে ১৬ কোটি টাকার বেশি।১ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে গত পরশু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সমতায় ফিরিয়েছে বাংলাদেশ। আগামীকাল চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দুই দল। এই ম্যাচের আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) শাস্তি দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজ১ ঘণ্টা আগে
ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে একের পর এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। কিন্তু সব লিগ তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) অনুমতি পায় না। এমনকি সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডেরও অনুমোদন পায় না লিগগুলো। তেমনই এক লিগ খেলতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা।২ ঘণ্টা আগে