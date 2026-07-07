Ajker Patrika
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কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৪০
কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়
আজ রাতে শেষ ষোলোর ম্যাচে মিসরের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হচ্ছে আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচ। সুইজারল্যান্ড-কলম্বিয়া ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে শেষ ষোলো পর্ব। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

আর্জেন্টিনা-মিসর

রাত ১০টা

সরাসরি

সুইজারল্যান্ড-কলম্বিয়া

রাত ২টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

উইম্বলডন

বিকেল ৪টা

সন্ধ্যা ৬টা

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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