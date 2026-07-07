কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হচ্ছে আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচ। সুইজারল্যান্ড-কলম্বিয়া ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে শেষ ষোলো পর্ব। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
আর্জেন্টিনা-মিসর
রাত ১০টা
সরাসরি
সুইজারল্যান্ড-কলম্বিয়া
রাত ২টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
উইম্বলডন
বিকেল ৪টা
সন্ধ্যা ৬টা
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
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