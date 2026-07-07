জন্মদিনের আগের দিন না ফেরার দেশে আফগান ক্রিকেটার

অনেক দিন ধরেই ছিলেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। অবশেষে হার মানলেন আফগানিস্তানের পেসার শাপুর জাদরান। ৩৯ বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন আগেই চলে গেলেন না ফেরার দেশে।
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে নরওয়ের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে ব্রাজিলের বিদায় শুধু একটি অঘটন নয়, বরং এটি কৌশলগত ব্যর্থতার এক চরম দৃষ্টান্ত। কার্লো আনচেলত্তির দলের এই হার ১৯৯০ সালের পর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবচেয়ে বাজে ফলাফল।৩ মিনিট আগে
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