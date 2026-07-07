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ক্রিকেট

জন্মদিনের আগের দিন না ফেরার দেশে আফগান ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
জন্মদিনের আগের দিন না ফেরার দেশে আফগান ক্রিকেটার
৩৯ বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন আগেই মারা গেলেন আফগানিস্তানের পেসার শাপুর জাদরান। ছবি: সংগৃহীত

অনেক দিন ধরেই ছিলেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। অবশেষে হার মানলেন আফগানিস্তানের পেসার শাপুর জাদরান। ৩৯ বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন আগেই চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেট
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