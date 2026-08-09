Ajker Patrika
En
অন্য খেলা

প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে ভারতের

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে ভারতের
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) একাদশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) একাদশ-ভারতের তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের শেষ দিন আজ। এখন পর্যন্ত এলএসসি একাদশ এগিয়ে ১১২ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে করেছে ১০৬ রান। এর আগে প্রথম ইনিংসে দলটি ৮ উইকেটে ৩৫৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ভারত প্রস্তুতি ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক শুবমান গিলকে না পাওয়ায় লোকেশ রাহুল হলেন অধিনায়ক। ৮ উইকেটে ৩৫৭ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে সফরকারীরা। ১৪২ রান করে অপরাজিত থাকেন দেবদূত পাডিক্কাল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন রবীন্দ্র জাদেজা।

এসএলসি একাদশ-ভারত ম্যাচের তৃতীয় দিনের পাশাপাশি রয়েছে ‘দ্য হান্ড্রেডের’ও ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রস্তুতি ম্যাচ: দ্বিতীয় দিন

ভারত-এসএলসি একাদশ

সকাল ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩ ও ৪

দ্য হান্ড্রেড

সানরাইজার্স লিডস-ওয়েলশ ফায়ার

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

লন্ডন স্পিরিট-বার্মিংহাম ফনিক্স

রাত ১১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ব্যাডমিন্টন

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত