প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে ভারতের

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) একাদশ-ভারতের তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের শেষ দিন আজ। এখন পর্যন্ত এলএসসি একাদশ এগিয়ে ১১২ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে করেছে ১০৬ রান। এর আগে প্রথম ইনিংসে দলটি ৮ উইকেটে ৩৫৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। ভারত প্রস্তুতি ম্যাচে নিয়মিত অধিনায়ক শুবমান গিলকে না পাওয়ায় লোকেশ রাহুল হলেন অধিনায়ক। ৮ উইকেটে ৩৫৭ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে সফরকারীরা। ১৪২ রান করে অপরাজিত থাকেন দেবদূত পাডিক্কাল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন রবীন্দ্র জাদেজা।
এসএলসি একাদশ-ভারত ম্যাচের তৃতীয় দিনের পাশাপাশি রয়েছে ‘দ্য হান্ড্রেডের’ও ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রস্তুতি ম্যাচ: দ্বিতীয় দিন
ভারত-এসএলসি একাদশ
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩ ও ৪
দ্য হান্ড্রেড
সানরাইজার্স লিডস-ওয়েলশ ফায়ার
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
লন্ডন স্পিরিট-বার্মিংহাম ফনিক্স
রাত ১১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ব্যাডমিন্টন
বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর
সকাল ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
কলম্বোর প্রেমাদাসা গতকাল যেন হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান—বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মিলনমেলা তো হয়েছেই। গ্যালারিতে লাল-সবুজের পতাকা হাতে দর্শকদের দেখা গেছে। নুরুল হাসান সোহান তাতে ভীষণ খুশি। তাঁর মতে ক্রিকেটের প্রতি বাংলাদেশের দর্শকদের ভালোবাসা বিশ্বের মধ্যে১ ঘণ্টা আগে
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