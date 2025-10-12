বাংলাদেশ কি জেতার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে

হাসান মাসুদ
আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কাল বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্যটা খুব সহজ ছিল। ৩০০ বলে ১৯১ রান করলেই তারা জিতে যায়। এই লক্ষ্যে খেলতে নেমে তারা যদি এক রান, দুই রান করেও নিত, কোনো লফটেড শট না খেলত, তাহলে কিন্তু তারা খুব সহজে জিতে নিত ম্যাচটি। কিন্তু তাদের ভেতরে কেন যেন অহেতুক তাড়াহুড়ো লক্ষ করলাম। তারা চার-ছক্কা মারার চেষ্টা করেছে। এসবের দরকার ছিল না।
এ কারণে শেষ পর্যন্ত ৮১ রানে হেরে গেল বাংলাদেশ। এমন হার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কোনোভাবেই মানতে পারছি না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার তো মনে হয়, ভারতের মেয়েদের কাছেও বাংলাদেশ পুরুষ দল হেরে যাবে! আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে যেভাবে খেলল, সেটা দেখে এমনই মনে হয়েছে আর কি। এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের ৩০০ বলে ১৯১ রান দরকার ছিল। সেখানে রশিদ খান ১৭ রানে ৫ উইকেট নিয়েছে। রশিদ খান বাংলাদেশের শেষ চার ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন। টপ অর্ডার ব্যাটাররাই যেখানে হতাশ করেছেন, সেখানে লোয়ার অর্ডারদের কাছে তো ভালো কিছু আশা করতে পারি না।
রশিদ কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কাছে নতুন কেউ নয়। তিনি এর আগে বিপিএলে অনেক ম্যাচ খেলেছে। আমরা যদি রশিদ খানের খুব সাবধানে খেলে তাঁর ১০ ওভার থেকে কোনো রান না-ও করতাম, তা-ও ২৪০ বল ছিল আমাদের হাতে। এই সমীকরণেও অনায়াসে ম্যাচটা জেতা যেত। আমার কেন যেন মনে হয়েছে বাংলাদেশ আসলে জয়ের আগ্রহটাই হারিয়ে ফেলেছে! এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
আমার মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে যে কীভাবে ওয়ানডে ম্যাচ জেতা যায়। আবুধাবিতে ১৯০ রান—এটা ওই ভেন্যুতে প্রথম ইনিংসে কোনো দলের সর্বনিম্ন স্কোর ছিল। এরপরও বাংলাদেশ ৮১ রানে হেরেছে। এমন পরিস্থিতিতে দল পুনর্গঠন করতে হবে। কোচকে আরেকটু টেকনিশিয়ান হতে হবে। কোচের বলে দেওয়া উচিত ছিল যে ব্যাটাররা যেন এক-দুই রান করে নেয়।
লেখক: অভিনেতা ও সাবেক ক্রীড়া সাংবাদিক
আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কাল বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্যটা খুব সহজ ছিল। ৩০০ বলে ১৯১ রান করলেই তারা জিতে যায়। এই লক্ষ্যে খেলতে নেমে তারা যদি এক রান, দুই রান করেও নিত, কোনো লফটেড শট না খেলত, তাহলে কিন্তু তারা খুব সহজে জিতে নিত ম্যাচটি। কিন্তু তাদের ভেতরে কেন যেন অহেতুক তাড়াহুড়ো লক্ষ করলাম। তারা চার-ছক্কা মারার চেষ্টা করেছে। এসবের দরকার ছিল না।
এ কারণে শেষ পর্যন্ত ৮১ রানে হেরে গেল বাংলাদেশ। এমন হার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কোনোভাবেই মানতে পারছি না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার তো মনে হয়, ভারতের মেয়েদের কাছেও বাংলাদেশ পুরুষ দল হেরে যাবে! আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে যেভাবে খেলল, সেটা দেখে এমনই মনে হয়েছে আর কি। এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের ৩০০ বলে ১৯১ রান দরকার ছিল। সেখানে রশিদ খান ১৭ রানে ৫ উইকেট নিয়েছে। রশিদ খান বাংলাদেশের শেষ চার ব্যাটারকে ফিরিয়েছেন। টপ অর্ডার ব্যাটাররাই যেখানে হতাশ করেছেন, সেখানে লোয়ার অর্ডারদের কাছে তো ভালো কিছু আশা করতে পারি না।
রশিদ কিন্তু বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের কাছে নতুন কেউ নয়। তিনি এর আগে বিপিএলে অনেক ম্যাচ খেলেছে। আমরা যদি রশিদ খানের খুব সাবধানে খেলে তাঁর ১০ ওভার থেকে কোনো রান না-ও করতাম, তা-ও ২৪০ বল ছিল আমাদের হাতে। এই সমীকরণেও অনায়াসে ম্যাচটা জেতা যেত। আমার কেন যেন মনে হয়েছে বাংলাদেশ আসলে জয়ের আগ্রহটাই হারিয়ে ফেলেছে! এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
আমার মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে যে কীভাবে ওয়ানডে ম্যাচ জেতা যায়। আবুধাবিতে ১৯০ রান—এটা ওই ভেন্যুতে প্রথম ইনিংসে কোনো দলের সর্বনিম্ন স্কোর ছিল। এরপরও বাংলাদেশ ৮১ রানে হেরেছে। এমন পরিস্থিতিতে দল পুনর্গঠন করতে হবে। কোচকে আরেকটু টেকনিশিয়ান হতে হবে। কোচের বলে দেওয়া উচিত ছিল যে ব্যাটাররা যেন এক-দুই রান করে নেয়।
লেখক: অভিনেতা ও সাবেক ক্রীড়া সাংবাদিক
আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিকটা আগেভাগেই হংকংয়ে পা রেখেছে বাংলাদেশ দল। স্বাভাবিকভাবে অনুশীলনে পড়তে হচ্ছে জটিলতায়। মাঠের লড়াইয়ের আগে মনস্তাত্ত্বিক খেলাও দেখাচ্ছে হংকং। বাংলাদেশ অবশ্য সেই লড়াইয়ে সহজেই দমে যাচ্ছে না। প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছে হংকংয়ের পরিবেশের সঙ্গে।৩৩ মিনিট আগে
কাজটা করে রেখেছিল বোলাররাই। সে ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের কাজটা খুব সহজেই শেষ করে ব্যাটাররা। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। সহজ জয়ে শিরোপা ধরে রাখল আকবর আলীর দল।২ ঘণ্টা আগে
সবশেষ চার ওয়ানডে সিরিজের প্রতিটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। গত ১১ মাসে বাংলাদেশ দুবার ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে শুধু আফগানদের কাছেই। গতকাল আফগানদের দেওয়া ১৯১ রানের লক্ষ্যও পাড়ি দিতে পারেনি মেহেদী হাসান মিরাজের দল। হেরেছে ৮১ রানে। এমন হার কষ্ট দিচ্ছে বিসিবি সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদকে।২ ঘণ্টা আগে
শুরুতে উইকেট হারানোর পর পাকিস্তানের হয়ে প্রতিরোধ গড়েন ইমাম উল হক ও শান মাসুদ। এরপর আচমকটা ব্যাটিং ধ্বস নামে স্বাগতিক শিবিরে। সেখান থেকে পাকিস্তানকে পথ দেখান মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী আগা। ৩১৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে লাহোর টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে