নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স হিসাবে নিচ্ছেন না পাইলট

খালেদ মাসুদ পাইলট
ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান—প্রতিটি দলেরই সমান সম্ভাবনা। অন্য সব দলের চেয়ে ভারত বেশি এগিয়ে থাকবে। তবে মাঠের লড়াইয়ে কাগজ-কলমে এগিয়ে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কে কত ভালো পারফর্ম করছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে লড়াই উন্মুক্ত, যেকোনো দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে।
বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান অনেকটা কাছাকাছি র্যাঙ্কিংয়ের দল। এদের মধ্যে নাম্বারিং করলে ভারত ১০, পাকিস্তান ৯, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান ৮। অনেকে মনে করছে, আরব আমিরাতে বোধ হয় বড় স্কোর নিয়মিত হবে। আমার মনে হয় না, আমিরাতের উইকেট কিছুটা ধীরগতির। বাংলাদেশের দুই ওপেনার পারভেজ ইমন আর জুনিয়র তামিম ভালো ছন্দে আছে। সাইফ হাসান রান করেছে সবশেষ সিরিজে। লিটন দাস ফর্মে আছে। টপ অর্ডার যদি ভালো কিছু করে, বাংলাদেশের বোলিং বিভাগে ভালো বৈচিত্র্য আছে, যেটা অন্য দলে নেই। এই ধরনের উইকেটে মোস্তাফিজ হবে ভয়ংকর বোলার। রিশাদ হোসেন যদি ভালো লেগ স্পিন করতে পারে। টপ অর্ডারের ভালো করাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইমন, তামিম জুনিয়র যেমন মন খুলে খেলছে, আবার মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, জাকির আলী অনিক মিড উইকেটে বেশি মারতে যায়। অফ স্টাম্পের বলও মিড উইকেট দিয়ে মারতে যায়। ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াদের দেখেন অফ স্টাম্পের বল কাভারের ওপর দিয়ে মারছে। ওয়াইড ইয়র্কারের বল গালির ওপর দিয়ে মারছে। অনেক ইম্প্রোভাইজড শট খেলে। ৩৬০ ডিগ্রি শট খেলতে পারে ওরা। আমাদের মাঝের জায়গায় দুর্বলতা। ভারতের মতো ভালো দল আমাদের বিশ্লেষণ করে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারে কোন দলের কী দুর্বলতা, কোথায় শক্তি। আমাদের ব্যাটারদের দুর্বলতা বুঝে তারা বল করবে। ১৪০ কিলোমিটার গতির অফ স্টাম্পের বল লেগে টানা খুব কঠিন। অনেক সময় অনেক খেলোয়াড় মানিয়ে নিতে পারবে, চাপ সামলে রান বের করে ফেলতে পারে। আশা করি বাংলাদেশ ভালো সময় কাটাবে।
সবচেয়ে ভালো বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচটা তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ (হংকং)। বড় টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালো করা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের কাছে দুটি ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি ম্যাচ জিততে পারলেই সুপার ফোরে উঠতে পারবে।
বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও নেদারল্যন্ডসের বিপক্ষে সিরিজ জিতে এশিয়া কাপ খেলতে গেছে। যেকোনো জয় আত্মবিশ্বাসী করে দলকে। লিটন দারুণ ছন্দে আছে। তার ছন্দ কাজে লাগাতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। লিটন ধারাবাহিক ছিল না। এক ম্যাচে ভালো করলে ৫ ম্যাচে রান করে না। তার যে ক্লাস, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পারফরম্যান্স কাউন্ট করি না। ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের সঙ্গে পারফর্ম করলে বলতে হয় ওয়াও, দুর্দান্ত ক্রিকেটার। জায়গামতো খেলেছে। লিটন ওই ধরনের ক্রিকেটার কিন্তু ধারাবাহিকতা ভালো না। আশা করি সে তার ফর্ম ধরে রাখবে। এশিয়া কাপে ভালো করবে।
ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান—প্রতিটি দলেরই সমান সম্ভাবনা। অন্য সব দলের চেয়ে ভারত বেশি এগিয়ে থাকবে। তবে মাঠের লড়াইয়ে কাগজ-কলমে এগিয়ে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কে কত ভালো পারফর্ম করছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে লড়াই উন্মুক্ত, যেকোনো দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে।
বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান অনেকটা কাছাকাছি র্যাঙ্কিংয়ের দল। এদের মধ্যে নাম্বারিং করলে ভারত ১০, পাকিস্তান ৯, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান ৮। অনেকে মনে করছে, আরব আমিরাতে বোধ হয় বড় স্কোর নিয়মিত হবে। আমার মনে হয় না, আমিরাতের উইকেট কিছুটা ধীরগতির। বাংলাদেশের দুই ওপেনার পারভেজ ইমন আর জুনিয়র তামিম ভালো ছন্দে আছে। সাইফ হাসান রান করেছে সবশেষ সিরিজে। লিটন দাস ফর্মে আছে। টপ অর্ডার যদি ভালো কিছু করে, বাংলাদেশের বোলিং বিভাগে ভালো বৈচিত্র্য আছে, যেটা অন্য দলে নেই। এই ধরনের উইকেটে মোস্তাফিজ হবে ভয়ংকর বোলার। রিশাদ হোসেন যদি ভালো লেগ স্পিন করতে পারে। টপ অর্ডারের ভালো করাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইমন, তামিম জুনিয়র যেমন মন খুলে খেলছে, আবার মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, জাকির আলী অনিক মিড উইকেটে বেশি মারতে যায়। অফ স্টাম্পের বলও মিড উইকেট দিয়ে মারতে যায়। ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াদের দেখেন অফ স্টাম্পের বল কাভারের ওপর দিয়ে মারছে। ওয়াইড ইয়র্কারের বল গালির ওপর দিয়ে মারছে। অনেক ইম্প্রোভাইজড শট খেলে। ৩৬০ ডিগ্রি শট খেলতে পারে ওরা। আমাদের মাঝের জায়গায় দুর্বলতা। ভারতের মতো ভালো দল আমাদের বিশ্লেষণ করে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারে কোন দলের কী দুর্বলতা, কোথায় শক্তি। আমাদের ব্যাটারদের দুর্বলতা বুঝে তারা বল করবে। ১৪০ কিলোমিটার গতির অফ স্টাম্পের বল লেগে টানা খুব কঠিন। অনেক সময় অনেক খেলোয়াড় মানিয়ে নিতে পারবে, চাপ সামলে রান বের করে ফেলতে পারে। আশা করি বাংলাদেশ ভালো সময় কাটাবে।
সবচেয়ে ভালো বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচটা তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ (হংকং)। বড় টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালো করা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের কাছে দুটি ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি ম্যাচ জিততে পারলেই সুপার ফোরে উঠতে পারবে।
বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও নেদারল্যন্ডসের বিপক্ষে সিরিজ জিতে এশিয়া কাপ খেলতে গেছে। যেকোনো জয় আত্মবিশ্বাসী করে দলকে। লিটন দারুণ ছন্দে আছে। তার ছন্দ কাজে লাগাতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। লিটন ধারাবাহিক ছিল না। এক ম্যাচে ভালো করলে ৫ ম্যাচে রান করে না। তার যে ক্লাস, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পারফরম্যান্স কাউন্ট করি না। ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের সঙ্গে পারফর্ম করলে বলতে হয় ওয়াও, দুর্দান্ত ক্রিকেটার। জায়গামতো খেলেছে। লিটন ওই ধরনের ক্রিকেটার কিন্তু ধারাবাহিকতা ভালো না। আশা করি সে তার ফর্ম ধরে রাখবে। এশিয়া কাপে ভালো করবে।
আর্জেন্টিনার মাঠে শেষ ম্যাচ লিওনেল মেসি খেলে ফেলেছেন ৫ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ সময় ভোরে বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচটি হয়ে উঠেছিল মেসিময়। সেদিন ম্যাচ খেলবেন কি, মেসির চোখ থেকে অঝোরে ঝরছিল পানি।৩৩ মিনিট আগে
মরুর বুকে আজ শুরু হচ্ছে এবারের এশিয়া কাপ। উদ্বোধনী দিনে আবুধাবিতে আজ মুখোমুখি আফগানিস্তান ও হংকং। বাংলাদেশের মিশন শুরু পরশু। মূলমঞ্চে নামার আগেই চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশনে পড়ছে বাংলাদেশ। আবুধাবির তীব্র গরমে কাল বাতিলই করতে হয়েছে অনুশীলন।১ ঘণ্টা আগে
কাঠমান্ডুতে রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বাতিল করা হয়েছে কাল হতে যাওয়া বাংলাদেশ-নেপাল প্রীতি ম্যাচ। এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।১৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে কোনো চলচিত্র নির্মিত হয়নি। একটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিসিবিকে প্রস্তাব দিয়েছে, তারা বাংলাদেশ ক্রিকেটের ওপর একটা সিনেমা বানাতে চায়। আর সেটি হবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের মানচিত্র বদলে দেওয়া সেই আইসিসি ট্রফির ওপর।১৫ ঘণ্টা আগে