নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে লিটনের পারফরম্যান্স হিসাবে নিচ্ছেন না পাইলট

খালেদ মাসুদ পাইলট
নেদারল্যান্ডস সিরিজে অসাধারণ পারফরম্যান্সে লিটন দাস সিরিজসেরা হলেও তাঁর পারফরম্যান্সকে সেভাবে বিবেচনা করছেন না খালেদ মাসুদ পাইলট। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান—প্রতিটি দলেরই সমান সম্ভাবনা। অন্য সব দলের চেয়ে ভারত বেশি এগিয়ে থাকবে। তবে মাঠের লড়াইয়ে কাগজ-কলমে এগিয়ে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কে কত ভালো পারফর্ম করছে। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে লড়াই উন্মুক্ত, যেকোনো দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান অনেকটা কাছাকাছি র‍্যাঙ্কিংয়ের দল। এদের মধ্যে নাম্বারিং করলে ভারত ১০, পাকিস্তান ৯, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান ৮। অনেকে মনে করছে, আরব আমিরাতে বোধ হয় বড় স্কোর নিয়মিত হবে। আমার মনে হয় না, আমিরাতের উইকেট কিছুটা ধীরগতির। বাংলাদেশের দুই ওপেনার পারভেজ ইমন আর জুনিয়র তামিম ভালো ছন্দে আছে। সাইফ হাসান রান করেছে সবশেষ সিরিজে। লিটন দাস ফর্মে আছে। টপ অর্ডার যদি ভালো কিছু করে, বাংলাদেশের বোলিং বিভাগে ভালো বৈচিত্র্য আছে, যেটা অন্য দলে নেই। এই ধরনের উইকেটে মোস্তাফিজ হবে ভয়ংকর বোলার। রিশাদ হোসেন যদি ভালো লেগ স্পিন করতে পারে। টপ অর্ডারের ভালো করাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইমন, তামিম জুনিয়র যেমন মন খুলে খেলছে, আবার মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, জাকির আলী অনিক মিড উইকেটে বেশি মারতে যায়। অফ স্টাম্পের বলও মিড উইকেট দিয়ে মারতে যায়। ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াদের দেখেন অফ স্টাম্পের বল কাভারের ওপর দিয়ে মারছে। ওয়াইড ইয়র্কারের বল গালির ওপর দিয়ে মারছে। অনেক ইম্প্রোভাইজড শট খেলে। ৩৬০ ডিগ্রি শট খেলতে পারে ওরা। আমাদের মাঝের জায়গায় দুর্বলতা। ভারতের মতো ভালো দল আমাদের বিশ্লেষণ করে রেখেছে। ওরা বুঝতে পারে কোন দলের কী দুর্বলতা, কোথায় শক্তি। আমাদের ব্যাটারদের দুর্বলতা বুঝে তারা বল করবে। ১৪০ কিলোমিটার গতির অফ স্টাম্পের বল লেগে টানা খুব কঠিন। অনেক সময় অনেক খেলোয়াড় মানিয়ে নিতে পারবে, চাপ সামলে রান বের করে ফেলতে পারে। আশা করি বাংলাদেশ ভালো সময় কাটাবে।

সবচেয়ে ভালো বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচটা তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ (হংকং)। বড় টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালো করা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের কাছে দুটি ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটি ম্যাচ জিততে পারলেই সুপার ফোরে উঠতে পারবে।

বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও নেদারল্যন্ডসের বিপক্ষে সিরিজ জিতে এশিয়া কাপ খেলতে গেছে। যেকোনো জয় আত্মবিশ্বাসী করে দলকে। লিটন দারুণ ছন্দে আছে। তার ছন্দ কাজে লাগাতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। লিটন ধারাবাহিক ছিল না। এক ম্যাচে ভালো করলে ৫ ম্যাচে রান করে না। তার যে ক্লাস, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পারফরম্যান্স কাউন্ট করি না। ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের সঙ্গে পারফর্ম করলে বলতে হয় ওয়াও, দুর্দান্ত ক্রিকেটার। জায়গামতো খেলেছে। লিটন ওই ধরনের ক্রিকেটার কিন্তু ধারাবাহিকতা ভালো না। আশা করি সে তার ফর্ম ধরে রাখবে। এশিয়া কাপে ভালো করবে।

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
