Ajker Patrika
ফুটবল

হামজার মুখে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১৯: ০৬
হামজার মুখে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’
নতুন কুড়ি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে মোহাম্মদপুরে হামজা। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় দলের নতুন কোচ নিয়োগের ডামাডোলের মধ্যেই দৃশ্যপটে হাজির হয়ে আলো কেড়ে নিলেন হামজা চৌধুরী। শুক্রবার মোহাম্মদপুরে ‘নতুন কুঁড়ি’ ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়ে দর্শকদের মাতালেন লেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের শেষ দিকে বলে ওঠেন ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’।

চার দিনের সফরে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ ফুটবলার। তৃণমূলের প্রতিভা অন্বেষণে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে হামজা বলেন, ‘এখান থেকে এমন সব তারকা বেরিয়ে আসবে, যারা আমার চেয়েও বড় হবে; এমনকি বর্তমান ক্যাপ্টেনের চেয়েও বড় মাপের খেলোয়াড় হবে।’

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের প্রশংসায় হামজা বলেন, ‘শুধু মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তিনি চমৎকার কিছু শুরু করেছেন—এমন কিছু, যা ইনশা আল্লাহ পরবর্তী প্রজন্মের নেতা এবং বড় তারকাদের অনুপ্রাণিত করবে। তাই হ্যাঁ, অসাধারণ কাজ! এই ধরনের পরিকল্পনা থাকলে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশ বিভিন্ন খেলাধুলায় বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেবে। তাই আবারও ধন্যবাদ এবং সবার জন্য শুভকামনা। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ!’

হামজার এই সফরকে ঘিরে ফুটবল অঙ্গনে জোরালো গুঞ্জন ছিল—জাতীয় দলের জন্য যোগ্য কোচ খুঁজে পেতে তার পরামর্শ নিতে পারে বাফুফে। তবে একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ফেডারেশন সভাপতি তাবিথ আউয়াল সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি জানান, কোচ নিয়োগের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ পেশাদার এবং সেখানে ন্যাশনাল টিমস ম্যানেজমেন্ট কমিটির বাইরে কারও সম্পৃক্ততা নেই।

তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘কোচ নিয়োগের প্রক্রিয়া খুবই স্বচ্ছ এবং সোজাসাপটা। এখানে ন্যাশনাল টিমস ম্যানেজমেন্ট কমিটি সিভি যাচাই-বাছাই করে ইন্টারভিউ নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার বাইরে কারও সঙ্গে কোনো পরামর্শও হচ্ছে না বা কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না।’

বিষয়:

খেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

সিন্ডিকেট সভায় ঢুকে গেলেন ডাকসু নেতারা, আধা ঘণ্টা চলল বাগ্‌বিতণ্ডা–উত্তেজনা

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

হামজার মুখে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’

হামজার মুখে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’

সেঞ্চুরি মিস করে মুমিনুল বললেন, ‘বউ হয়তো একটু বকা দেবে’

সেঞ্চুরি মিস করে মুমিনুল বললেন, ‘বউ হয়তো একটু বকা দেবে’

শেষ বিকেলে মুমিনুলকে হারানোর আক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশের ৩০১

শেষ বিকেলে মুমিনুলকে হারানোর আক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশের ৩০১

নতুন কোচ নিয়োগে হামজার মতামত নিচ্ছে না বাফুফে

নতুন কোচ নিয়োগে হামজার মতামত নিচ্ছে না বাফুফে