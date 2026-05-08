Ajker Patrika
ক্রিকেট

চাপের মুখে শান্তর কাউন্টার অ্যাটাকের প্রশংসায় মুমিনুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১৯: ৩৭
চাপের মুখে শান্তর কাউন্টার অ্যাটাকের প্রশংসায় মুমিনুল
চেনা ভঙ্গিতেই সেঞ্চুরি উদযাপন করেছেন শান্ত। কিছুটা দূর থেকে তা দেখছিলেন মুমিনুল। ছবি: বিসিবি

ঢাকা টেস্টের প্রথম দিন মাঠে গড়াল ৮৫ ওভার। লিটন দাসকে সঙ্গে নিয়ে মুশফিকুর রহিম যখন মাঠ ছাড়ছিলেন, ততক্ষণে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩০১ রান করে ফেলেছে স্বাগতিকরা। স্কোরবোর্ডের এই চিত্রই বলছে, প্রথম দিনটা নিজেদের রঙে রাঙিয়েছে বাংলাদেশ। এর কৃতিত্ব অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে দিলেন মুমিনুল হক।

শান্ত যখন ক্রিজে আসেন, তখন ৩১ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই ছিল ব্যাটিং ধসের শঙ্কা। কিন্তু সেই শঙ্কা দমাতে পারেনি বাঁহাতি ব্যাটারকে। দায়িত্ব নিয়ে ইনিংসের শুরু থেকেই সাবলীল ব্যাটিং করেছেন। সবুজ উইকেটে শাহিন শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, হাসান আলীদের একের পর এক পুল, অন ড্রাইভ, কাভার ড্রাইভে দিশেহারা করেছেন। ফিফটি করতে খেলেন ৭১ বল। সেখান থেকে সেঞ্চুরি করেছেন আর ৫৮ বল খেলে।

শান্তর দারুণ ব্যাটিংয়ে এদিন যেন নিজেদের হারিয়ে খুঁজেছেন পাকিস্তানের পেসাররা। আব্বাসকে বাউন্ডারি মেরে টেস্টে ক্যারিয়ারের নবম সেঞ্চুরি তুলে নেন। এরপর সেই স্বভাবসুলভ উদযাপন—ব্যাটে চুমু দিয়ে শূণ্যে লাফিয়ে হুঙ্কার। এটাই যেন এদিন শান্তর ব্যাটিংয়ের চিত্র। সেঞ্চুরি করার পরের বলেই আউট হন বাংলাদেশ দলপতি। ১৩০ বলে ১২ চার এবং ২ ছক্কায় খেলেন ১০১ রানের ইনিংস। তার আগে মুমিনুলের সঙ্গে গড়েন ১৭০ রানের মহামুল্যবান জুটি। এমন ব্যাটিং করে দিন শেষে সতীর্থ মুমিনুলের প্রশংসায় ভেসেছেন শান্ত।

মুমিনুল বলেন, ‘শান্ত যখন কাউন্টার অ্যাটাক করেছে ওরা (পাকিস্তান) পিছিয়ে পড়েছে। এমন উইকেটে একজন ব্যাটার কাউন্টার অ্যাটাক করলে আসলে বোলারদের কিছু করার নেই। কৃতিত্ব শান্তকে দিতে হবে। মুশফিক ভাই দিন ভালো শেষ করেছে।’

শান্তর ফর্ম প্রসঙ্গে মুমিনুল বলেন, ‘ও (শান্ত) দারুণ ফর্মে আছে। সর্বশেষ কিছু ইনিংস যদি দেখেন, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ডের পর সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি; তাও চাপের মুখে। শান্তর আজ খুব ভালো লেগেছে, হয়ত পরদিন না-ও হতে পারে, ঠিক নাই। যার যেদিন হবে তার সেভাবেই শেষ করা উচিৎ। সবাই আগ্রাসী খেললে, ব্যাপারটা কঠিন। কন্ডিশন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা জরুরী।’

প্রথম দিন ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ ভালো করলেও সেটা যে চ্যালেঞ্জিং ছিল তা মনে করিয়ে দিলেন মুমিনুল, ‘সব মিলিয়ে চিন্তা করলে আমার কাছে মনে হয়, এই উইকেটে নতুন বলে চ্যালেঞ্জ অনেক। আপনারা নিজেরাও দেখেছেন দুই দিক দিয়ে বল মুভ করছিল, সিম হচ্ছিল। আমাদের দুই ওপেনার দুর্ভাগ্যক্রমে আউট হয়েছে, দুজনই ভালো বলে আউট হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় ওই জায়গায় ওরা যতুটুক খেলেছে ওইটাতে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটনাজমুল হোসেন শান্তমুমিনুল হকপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

অদ্ভুতুড়ে সোয়া ৩ ঘণ্টার ম্যাচে জোড়া লাল কার্ড, অতিরিক্ত সময় ২৭ মিনিট

অদ্ভুতুড়ে সোয়া ৩ ঘণ্টার ম্যাচে জোড়া লাল কার্ড, অতিরিক্ত সময় ২৭ মিনিট

চাপের মুখে শান্তর কাউন্টার অ্যাটাকের প্রশংসায় মুমিনুল

চাপের মুখে শান্তর কাউন্টার অ্যাটাকের প্রশংসায় মুমিনুল

হামজার মুখে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’

হামজার মুখে ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’

সেঞ্চুরি মিস করে মুমিনুল বললেন, ‘বউ হয়তো একটু বকা দেবে’

সেঞ্চুরি মিস করে মুমিনুল বললেন, ‘বউ হয়তো একটু বকা দেবে’