চাপের মুখে শান্তর কাউন্টার অ্যাটাকের প্রশংসায় মুমিনুল

ঢাকা টেস্টের প্রথম দিন মাঠে গড়াল ৮৫ ওভার। লিটন দাসকে সঙ্গে নিয়ে মুশফিকুর রহিম যখন মাঠ ছাড়ছিলেন, ততক্ষণে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩০১ রান করে ফেলেছে স্বাগতিকরা। স্কোরবোর্ডের এই চিত্রই বলছে, প্রথম দিনটা নিজেদের রঙে রাঙিয়েছে বাংলাদেশ। এর কৃতিত্ব অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে দিলেন মুমিনুল হক।
শান্ত যখন ক্রিজে আসেন, তখন ৩১ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই ছিল ব্যাটিং ধসের শঙ্কা। কিন্তু সেই শঙ্কা দমাতে পারেনি বাঁহাতি ব্যাটারকে। দায়িত্ব নিয়ে ইনিংসের শুরু থেকেই সাবলীল ব্যাটিং করেছেন। সবুজ উইকেটে শাহিন শাহ, মোহাম্মদ আব্বাস, হাসান আলীদের একের পর এক পুল, অন ড্রাইভ, কাভার ড্রাইভে দিশেহারা করেছেন। ফিফটি করতে খেলেন ৭১ বল। সেখান থেকে সেঞ্চুরি করেছেন আর ৫৮ বল খেলে।
শান্তর দারুণ ব্যাটিংয়ে এদিন যেন নিজেদের হারিয়ে খুঁজেছেন পাকিস্তানের পেসাররা। আব্বাসকে বাউন্ডারি মেরে টেস্টে ক্যারিয়ারের নবম সেঞ্চুরি তুলে নেন। এরপর সেই স্বভাবসুলভ উদযাপন—ব্যাটে চুমু দিয়ে শূণ্যে লাফিয়ে হুঙ্কার। এটাই যেন এদিন শান্তর ব্যাটিংয়ের চিত্র। সেঞ্চুরি করার পরের বলেই আউট হন বাংলাদেশ দলপতি। ১৩০ বলে ১২ চার এবং ২ ছক্কায় খেলেন ১০১ রানের ইনিংস। তার আগে মুমিনুলের সঙ্গে গড়েন ১৭০ রানের মহামুল্যবান জুটি। এমন ব্যাটিং করে দিন শেষে সতীর্থ মুমিনুলের প্রশংসায় ভেসেছেন শান্ত।
মুমিনুল বলেন, ‘শান্ত যখন কাউন্টার অ্যাটাক করেছে ওরা (পাকিস্তান) পিছিয়ে পড়েছে। এমন উইকেটে একজন ব্যাটার কাউন্টার অ্যাটাক করলে আসলে বোলারদের কিছু করার নেই। কৃতিত্ব শান্তকে দিতে হবে। মুশফিক ভাই দিন ভালো শেষ করেছে।’
শান্তর ফর্ম প্রসঙ্গে মুমিনুল বলেন, ‘ও (শান্ত) দারুণ ফর্মে আছে। সর্বশেষ কিছু ইনিংস যদি দেখেন, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ডের পর সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি; তাও চাপের মুখে। শান্তর আজ খুব ভালো লেগেছে, হয়ত পরদিন না-ও হতে পারে, ঠিক নাই। যার যেদিন হবে তার সেভাবেই শেষ করা উচিৎ। সবাই আগ্রাসী খেললে, ব্যাপারটা কঠিন। কন্ডিশন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা জরুরী।’
প্রথম দিন ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ ভালো করলেও সেটা যে চ্যালেঞ্জিং ছিল তা মনে করিয়ে দিলেন মুমিনুল, ‘সব মিলিয়ে চিন্তা করলে আমার কাছে মনে হয়, এই উইকেটে নতুন বলে চ্যালেঞ্জ অনেক। আপনারা নিজেরাও দেখেছেন দুই দিক দিয়ে বল মুভ করছিল, সিম হচ্ছিল। আমাদের দুই ওপেনার দুর্ভাগ্যক্রমে আউট হয়েছে, দুজনই ভালো বলে আউট হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় ওই জায়গায় ওরা যতুটুক খেলেছে ওইটাতে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি।’
ফুটবল লিগের বাইলজের ২৭.১ ধারায়, একজন বিদেশি খেলোয়াড়কে শুধু মাত্র বিদেশি খেলোয়াড় দিয়েই বদলি করা যাবে। মাঠে থাকতে পারবেন তিন বিদেশি খেলোয়াড়। পুলিশের আপত্তি ছিল, গত সপ্তাহেই তাদের বিপক্ষে স্থানীয় খেলোয়াড়কে বদলি করে বিদেশি ফুটবলার নামায় পিডব্লিউডি। তাহলে পুলিশ কেন পারবে না। সেই উত্তরের জবাব দিতেই সম১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় দলের নতুন কোচ নিয়োগের ডামাডোলের মধ্যেই দৃশ্যপটে হাজির হয়ে আলো কেড়ে নিলেন হামজা চৌধুরী। শুক্রবার মোহাম্মদপুরে ‘নতুন কুঁড়ি’ ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়ে দর্শকদের মাতালেন লেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডার। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের শেষ দিকে বলে ওঠেন ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ’।২ ঘণ্টা আগে
সেঞ্চুরির পথেই ছিলেন মুমিনুল হক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে না পারার হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন সাবেক অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে সেঞ্চুরি মিস প্রসঙ্গে স্ত্রীকে টেনে দারুণ এক রসিকতাই করলেন মুমিনুল।২ ঘণ্টা আগে
শুরুর চাপ সামাল দিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মুমিনুল হকের ব্যাটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। প্রথম দিন শেষে ভালো অবস্থানেই আছে স্বাগতিকেরা। ভালো ব্যাটিংয়ের মাঝেও আক্ষেপ হয়ে থাকল শেষ বিকেলে মুমিনুল হকের বিদায়।৩ ঘণ্টা আগে