Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কোথায় দেখবেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে ৪-৩ গোলে হারায় হংকং। ছবি: ফেসবুক
জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে ৪-৩ গোলে হারায় হংকং। ছবি: ফেসবুক

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ফিরতি লেগে কাল হংকংয়ের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। কাই তাক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

৯ অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে দেখতে উপস্থিত ছিলেন হংকংয়ের শতাধিক দর্শক। বাংলাদেশে থেকে অবশ্য খেলা দেখতে যাওয়ার সংখ্যাটা অবশ্য কম। তবে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতি থাকবে ঠিকই। দেশের ফুটবলপ্রেমীদের টিভি বা মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ম্যাচটি সরাসরি দেখা যাবে ওটিটি অ্যাপ বঙ্গতে।

ঘরের মাঠে ম্যাচটি টি স্পোর্টস সম্প্রচার দেখালেও কালকের টিভি সূচির তালিকায় কোনো ফুটবল ম্যাচ রাখেনি তারা। সকাল ১১টায় লাহোর টেস্ট, বিকাল ৩টায় মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও সন্ধ্যা ৬টা থেকে আফগানিস্তান-বাংলাদেশ তৃতীয় ওয়ানডে সরাসরি দেখাবে তারা।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। এর আগে প্রথম দেখায় ফিরে আসার বার্তা দিয়েও হারতে হয়েছে ৪-৩ ব্যবধানে। ৩ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপে টেবিলের তলানিতে আছে হাভিয়ের কাবরেরার দল।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

আর্জেন্টিনা দলে যোগ দিলেন মেসি

আর্জেন্টিনা দলে যোগ দিলেন মেসি

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কোথায় দেখবেন

বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কোথায় দেখবেন

কাতার বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে কী বললেন এমবাপ্পে

কাতার বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে কী বললেন এমবাপ্পে

ইনিংস হারের শঙ্কা কাটিয়ে লিড নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ইনিংস হারের শঙ্কা কাটিয়ে লিড নিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ