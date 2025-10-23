চ্যাম্পিয়নস লিগেই গোলখরা কাটালেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা, প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছিল না জুড বেলিংহামের। রিয়াল মাদ্রিদ দারুণ ছন্দে থাকলেও তিনি পাচ্ছিলেন না গোলের দেখা। অবশেষে এই তারকা মিডফিল্ডার গোল করলেন চ্যাম্পিয়নস লিগে। দল জেতার পর বেলিংহামকে প্রশংসায় ভাসালেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো।
২০২৫-২৬ মৌসুমে রিয়ালের জার্সিতে প্রথম ছয় ম্যাচে কোনো গোলের দেখা পাননি বেলিংহাম। এমনকি ছিল না কোনো অ্যাসিস্টও। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে জুভেন্টাসের বিপক্ষে গোলখরা কাটল বেলিংহামের। রিয়ালের একের পর এক গোল আটকে দিলেও ৫৭ মিনিটে জুভেন্টাস গোলরক্ষক মিকেল ডি গ্রেগরিও হার মেনেছেন বেলিংহামের কাছে। বেলিংহামের এই ৫৭ মিনিটের গোলেই ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল। ম্যাচ শেষে এই তারকা মিডফিল্ডারকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আলোনসো বলেন, ‘জুড পরিপূর্ণ এক খেলোয়াড়। গোল তো করেছেই। সব মিলিয়ে তার খেলা ছিল অসাধারণ। হেতাফের বিপক্ষে (রোববার) সে যেভাবে খেলেছে, সেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আজও (গতকাল) সে দারুণ খেলেছে।’
৬৬ শতাংশ বলের দখল রেখে রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর গত রাতে নিয়েছে ৯ শট। কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়ররা গোলের কাছাকাছি গিয়েও সফল হননি। শেষ পর্যন্ত রিয়ালকে বাঁচিয়েছেন বেলিংহামই। ম্যাচ শেষে এই তারকা মিডফিল্ডার প্রসঙ্গেই বারবার কথা বলেছেন আলোনসো। রিয়াল কোচ বলেন, ‘সে কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলোয়াড়, প্রতিনিয়ত সেটার প্রমাণ দিচ্ছে। তার খেলা দেখে সত্যিই আনন্দিত। তার স্কিল অসাধারণ। সে বক্স টু বক্স খেলতে পছন্দ করে। সে বিশ্বের অন্যতম পরিপূর্ণ এক ফুটবলার।’
জয় নিয়ে মাঠ ছাড়লেও রিয়াল মাদ্রিদের রক্ষণভাগের ভালোই পরীক্ষা নিয়েছে জুভেন্টাস। প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে জুভেন্টাস কমপক্ষে তিনবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল। ৭ মিনিটে জুভেন্টাস মিডফিল্ডার পিয়েরে কালুলু গোলের সুযোগ পেলেও রিয়াল ডিফেন্ডার রাউল অ্যাসেনসিও আটকে দিয়েছেন। এরপর ১০ মিনিটে ওয়েস্টন ম্যাকেনির নিচু হওয়া শট রিয়াল মাদ্রিদের গোলপোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। আর ১৪ মিনিটে ফেদেরিকো গাত্তির নিশ্চিত গোল হওয়া শট প্রতিহত করেন রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া।
জুভেন্টাসের বিপক্ষে এমন কঠিন পরীক্ষা যে দিতে হবে, সেটা জানতেন আলোনসো। ১-০ গোলে জয়ের পর রিয়াল কোচ বলেন, ‘আমি জানতাম, আজ (গতকাল) খেলাটা অনেক কঠিন হবে। সত্যিই এই ম্যাচ জিততে অনেক কষ্ট হয়েছে। আমরা শুরুটা দারুণ করেছিলাম ও গোল হওয়ার পর ম্যাচটা আমাদের পক্ষে চলে এসেছে।’
রিয়াল মাদ্রিদও এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। আসলে গ্রুপ পর্বের প্রথম পাঁচে থাকা প্রত্যেক দলেরই পয়েন্ট ৯। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সবার ওপরে পিএসজি। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান, আর্সেনাল ও রিয়াল মাদ্রিদ।
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের।
টি-টোয়েন্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাটিং করতে পারেন না বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন বাবর আজম। সময়টাও খুব একটা কম নয়। ১০ মাসেরও বেশি সময়। অবশেষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছে বাবরকে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পরশু যেভাবে বাংলাদেশ সুপার ওভারে হেরেছে, আরও অনেক স্বাগতিক দর্শকের মতো মানতে পারেননি না ছোট পর্দার অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এক ভিডিওতে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলছিলেন, প্রতিপক্ষের বোলার আকিল হোসেন অতিরিক্ত রান দিয়ে এত চেষ্টা করলেন বাংলাদেশকে...
সিরিজের দুই ম্যাচ শেষ, তবু আলোচনায় মিরপুরের কালো উইকেট। আইসিসির ম্যাচ অফিশিয়ালরা মিরপুরের পিচ নিয়ে কী রিপোর্ট করেন, সেটা হবে দেখার বিষয়। যে উইকেটে টার্ন আছে, আছে অসমান বাউন্স, কখনো বল আসে ধীরে, কখনো ভিন্ন গতিতে। এখানে দুই ম্যাচ খেলার পর দুই দলের কাছেই এটা পরিষ্কার—অলিখিত ফাইনাল হয়ে যাওয়া...
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের। এদিকে অ্যাডিলেডে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ জিততে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: চতুর্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
ফেনারবাচে-স্টুটগার্ট
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
লিওঁ-বাসেল
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
রোমা-ভিক্টোরিয়া প্লজেন
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
টি-টোয়েন্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাটিং করতে পারেন না বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দল থেকে বাদ পড়েছেন বাবর আজম। সময়টাও খুব একটা কম নয়। ১০ মাসেরও বেশি সময়। অবশেষে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছে বাবরকে।
২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জার্সিতে সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন বাবর। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেই ম্যাচের পর পাকিস্তান টি-টোয়েন্টিতে খেলেছে ৩১ ম্যাচ। বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছে দুটি সিরিজও পাকিস্তান খেলেছে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে। এমনকি সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে পাকিস্তান এশিয়া কাপেও খেলেছে। অবশেষে বাবরের ১০ মাসের অপেক্ষা ফুরোল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ সালমান আলী আঘাকে অধিনায়ক করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে।
২০২৫ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতার পর দলে পরিবর্তনের গুঞ্জন শোনা যায়। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের সেই টুর্নামেন্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ হারিস ও ফখর জামান। তবে ফখর মূল দল থেকে বাদ পড়লেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে আছেন। বাবরের সঙ্গে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন নাসিম শাহও। চমক হয়ে এসেছেন উসমান তারিক। এই সিরিজ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে যাচ্ছে তারিকের।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ব্যাটিং লাইনআপে বাবর-সালমানের সঙ্গে থাকছেন সাইম আইয়ুব, সাহিবজাদা ফারহান, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, উসমান খানরা। যাঁদের মধ্যে উসমান উইকেটরক্ষক ব্যাটার, মোহাম্মদ নাওয়াজ বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার ও ফাহিম আশরাফ পেস বোলিং অলরাউন্ডার। ফাহিম-নাসিমের সঙ্গে পেস বোলিং লাইনআপে আছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জারা।
টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলও ঘোষণা করেছে পিসিবি। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। শাহিনের নেতৃত্বাধীন ১৬ সদস্যের ওয়ানডে দলে আছেন বাবর, ফখর জামান, মোহাম্মদ রিজওয়ানের মতো তারকারা। ফিরেছেন ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ ও হাসিবউল্লাহ। ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।
বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতে চলছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিন। এই ম্যাচই মূলত সিরিজের শেষ টেস্ট। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ শেষে সাদা বলের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। ২৮ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত সিরিজের তিনটি টি-টোয়েন্টি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষেই মূলত পাকিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে হবে পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ।
টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৪২২৩ রান করেছেন বাবর। গড় ৩৯.৮৩। ৩৬ ফিফটির সঙ্গে করেছেন ৩ সেঞ্চুরি। সমালোচনা মূলত তাঁর ১২৯.২২ স্ট্রাইকরেট নিয়েই। দীর্ঘদিন পর যখন সুযোগ পেলেন, সেটা কাজে লাগাতে পারেন কিনা, সময়ই বলে দেবে।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দল
সালমান আলী আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আব্দুল সামাদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, হাসান নাওয়াজ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, সালমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান খান (উইকেটরক্ষক), উসমান তারিক
রিজার্ভ: ফখর জামান, হারিস রউফ, সুফিয়ান মুকিম
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তানের ওয়ানডে দল
শাহিন শাহ আফ্রিদি, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফয়সাল আকরাম, ফখর জামান, হারিস রউফ, হাসিবউল্লাহ, হাসান নেওয়াজ, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, নাসিম শাহ, সাইম আইয়ুব, সালমান আলী আগা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পরশু যেভাবে বাংলাদেশ সুপার ওভারে হেরেছে, আরও অনেক স্বাগতিক দর্শকের মতো মানতে পারেননি না ছোট পর্দার অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা এক ভিডিওতে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলছিলেন, প্রতিপক্ষের বোলার আকিল হোসেন অতিরিক্ত রান দিয়ে এত চেষ্টা করলেন বাংলাদেশকে জেতাতে, তবু পারল না।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথ চলার ৩৯ বছর পর ৮১৪তম ম্যাচে এসে প্রথম ‘টাই’ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলাদেশের। আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই সবার শেষে টাইয়ের দেখা পেয়েছে। ম্যাচ হারের ব্যাখ্যায় যতই বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ অনভিজ্ঞতার কথা বলুন, প্রথমে আসবে টিম ম্যানেজমেন্টের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত। ক্রিকেটের মাঠের সিদ্ধান্ত অধিকাংশই কোচ ও অধিনায়কের মস্তিষ্কপ্রসূত। টাই ম্যাচে হারের পর মিরাজের সঙ্গে প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের কাঠগড়ায় ওঠার কথা থাকলেও সমালোচনার তির বেশি ছুটছে দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহম্মদ সালাহ উদ্দীনের দিকে।
দলের সিদ্ধান্তে সালাহ উদ্দীনের প্রভাব কতটা, না বললেও চলছে। তো অভিনেত্রীর কথায় ফেরা যাক, বাংলাদেশকে ১১ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে ক্যারিবীয়রা দলকে জেতানোর দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন বাঁহাতি স্পিনার আকিলকে। প্রথম দুটি বলেই ওয়াইড ও নোর সঙ্গে দৌড়ে রান নেওয়াসহ মোট ৪ রান পাওয়ার পরও ৬ বলে ৭ রান করতে পারেনি বাংলাদেশ । আকিল যেভাবে শুরুতে স্নায়ুচাপে ভুগে অতিরিক্ত রান বিলিয়েছেন, বাংলাদেশের ব্যাটাররা সুযোগটা নিতে পারেননি। উল্টো আকিলকে ছন্দে ফেরার সুযোগ দিয়েছেন। শুধু রানিং বিটুইন দ্য উইকেট করেও প্রয়োজনীয় রানটা তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। সেখানে সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান ও নাজমুল হোসেন শান্ত যেভাবে খেললেন, তাঁদের ক্রিকেটীয় দক্ষতা নিয়ে দর্শক কেন প্রশ্ন তুলবেন না!
দক্ষতা প্রমাণের আগে দরকার ছিল সঠিক সিদ্ধান্তও। ‘ম্যাচ আপে’র নামে বাঁহাতি বোলারের বিপক্ষে বাঁহাতি সৌম্য-শান্তকে নামানোর সিদ্ধান্ত কতটা ভুল, তা তো বোঝাই গেল। অথচ আকিলকে একই ম্যাচে তুলোধুনা করেছিলেন রিশাদ হোসেন। বাংলাদেশের ইনিংসে আকিলের করা শেষ ওভারে রিশাদ ১ ছক্কা ও ১ চারের সঙ্গে ১৬ রান তুলে দলকে এনে দিয়েছিলেন লড়াইয়ের স্কোর। সেই রিশাদের ওপর এতটুকু ভরসা করেননি বাংলাদেশ দলের কোচ ও অধিনায়ক।
সুপার ওভারে ব্যাট হাতে রিশাদকে না দেখে শুধু ‘স্বস্তি’ নয়, যথেষ্ট অবাকই হয়েছেন আকিল। সংবাদ সম্মেলনে ক্যারিবীয় স্পিনার বলেছেন, ‘অবাকই হয়েছিলাম। যে ম্যাচে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, ১৪ বলে ৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিল, সে নামলই না সুপার ওভারে। ছোট দিকের সীমানার দিকে যে দুটি ছক্কা মেরেছিল, সেখানেই সে ফের মারতে পারত।’ আকিল ঠিকই বলেছেন, যে ব্যাটার ১৪ বলে অপরাজিত ৩৯ করতে পারেন, তাঁর পক্ষে কি ৬ বলে ৭ রানের সমীকরণ মেলানো কঠিন কিছু?
সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কিংবা দক্ষতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এগিয়ে ছিল বলেই ম্যাচটা তারা জিতেছে। মিরপুরের কালো ঘূর্ণি উইকেট দেখে আকিলকেই সেই পৃথিবীর অন্য প্রান্তের ক্যারিবীয় দ্বীপ থেকে উড়িয়ে এনেছে উইন্ডিজ। শুধু তা-ই নয়, ড্যারেন স্যামির নির্দেশে যেভাবে বোলিং ও ফিল্ড প্লেসিং হয়েছে, দুর্দান্ত। সৌম্য সরকারের আউট দেখুন, একেবারে সাজানো ফাঁদে ধরা পড়া। নেহাতই এক দ্বিপক্ষীয় সিরিজের টাই হওয়া ম্যাচ হলেও বাংলাদেশ যেভাবে হেরেছে, অনেক বছর পর এ ম্যাচে ফিরে তাকালে যে কেউ বলে উঠবে, ইশ...এভাবেও ম্যাচ হারা যায়!
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিরিজের দুই ম্যাচ শেষ, তবু আলোচনায় মিরপুরের কালো উইকেট। আইসিসির ম্যাচ অফিশিয়ালরা মিরপুরের পিচ নিয়ে কী রিপোর্ট করেন, সেটা হবে দেখার বিষয়। যে উইকেটে টার্ন আছে, আছে অসমান বাউন্স, কখনো বল আসে ধীরে, কখনো ভিন্ন গতিতে। এখানে দুই ম্যাচ খেলার পর দুই দলের কাছেই এটা পরিষ্কার—অলিখিত ফাইনাল হয়ে যাওয়া শেষ ওয়ানডেতে স্পিনের বিপক্ষে যারা ভালো করবে, সিরিজ জিতবে তারাই।
মিরপুরের কালো উইকেটে স্পিনারদের বিপক্ষে রান পেতে ব্যাটারদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। আর তা এতটাই, দ্বিতীয় ওয়ানডেতে উইন্ডিজ দলে জাস্টিন গ্রিভসের মতো পেস বোলিং অলরাউন্ডার থাকলেও তাঁকে দিয়ে একটি বলও করায়নি ক্যারিবীয় দল। ৫০ ওভারই করেছেন স্পিনাররা। পরে বাংলাদেশও কি কম গেছে! স্পিনাররা বেশি সফল ও বেশি কিপটে ছিলেন বলে ১০ ওভারের বোলিং কোটাও পূরণ করা হয়নি কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমানের।
প্রতিপক্ষকে ঘায়েলে আজও দুই দলেরই প্রধান অস্ত্রই হবে স্পিন। ‘ফাইনাল’ জয়ের মন্ত্রও এখন এই একটাই—স্পিনের বিপক্ষে লড়েই রান তোলো, এমন বেশি রান তোলো যেন প্রতিপক্ষের কাছে তা দুরতিক্রম্য হয়ে যায়। হাতের তালুর মতো চেনা মাঠে, চেনা কন্ডিশনে স্বাগতিক হিসেবে বাংলাদেশেরই এগিয়ে থাকার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে চাপের মধ্যে থেকেও যেভাবে ম্যাচ টাই করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং যেভাবে সুপার ওভারে হারিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে, সেটা স্থানীয় কন্ডিশনের সঙ্গে তাদের পুরোপুরি মানিয়ে নেওয়ার কথাই বলে। তাদের খণ্ডকালীন বোলার আলিক অ্যাথানেজ ১০ ওভার বল করে ২ উইকেট নিয়েছেন মাত্র ১৪ রান খরচায়।
জিততে জিততে হেরে যাওয়া দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ব্যাটাররা অনেক বেশিই ডট বল খেলেছেন। ২১৩ রান এই উইকেটে খারাপ ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ছিল বাংলাদেশ ইনিংসের ৩০০ বলের ৬২.০৪ শতাংশই ছিল ডট বল! স্ট্রাইক রোটেশনে উন্নতি করতে না পারলে সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানো ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে জেতাটা কঠিন হয়ে যাবে মেহেদী হাসান মিরাজদের।
কেন এত বেশি ডট বল বাংলাদেশ ইনিংসে? দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন সৌম্য সরকার। বলেছেন, ‘এই উইকেটে শট খেলা খুবই কঠিন। দেখেছেনই তো, খুব বেশি সিঙ্গেল নেওয়া যায়নি, ওভারপ্রতি বাউন্ডারিও ছিল খুবই কম।’
দুই দল মিলিয়ে এই সিরিজে এখন পর্যন্ত ফিফটি করেছেন মাত্র দুজন—বাংলাদেশের তাওহীদ হৃদয় ও শাই হোপ। এই তথ্যও বলছে, মিরপুরের কালো উইকেটে বড় ইনিংস খেলা সত্যিই কঠিন। এই ‘কঠিনে’র সঙ্গে লড়াই করেই দুই ম্যাচের দুটিতেই খণ্ডকালীন ব্যাটার রিশাদ হোসেন দেখিয়ে দিয়েছেন, এই পিচেও স্পিনের বিপক্ষে কত সহজে খেলা যায়! ২ ম্যাচে ৬৫ রান নিয়ে তিনিই স্বাগতিকদের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। তাঁকে দেখেও কি সিরিজ-নির্ধারণী ফাইনালে উদ্দীপ্ত হবেন না সাইফ-শান্তরা!
