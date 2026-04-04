ফুটবল

সাফজয়ী দলকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাফজয়ী দলকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন
ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

ভারতকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের পর থেকেই ভক্তদের প্রশংসায় ভাসছে মিঠু চৌধুরীর দল। যুবাদের এই সাফল্যে ছুঁয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেও। সাফজয়ী দলকে অভিনন্দন জানাতে ভুলেননি তিনি।

তারেক রহমানের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সাফজয়ী দলের একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘সাফ অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ে বাংলাদেশ দলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। সরকার ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গৃহীত সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে তরুণদের এই সাফল্য দেশের ক্রীড়ামোদী জনগণকে উজ্জীবিত করবে। দেশপ্রেম আর টিম স্পিরিটে উজ্জীবিত আমাদের সাহসী তরুণরা প্রমাণ করেছে–ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের বিজয় রথ এভাবেই অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।’

এর আগে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরেছিল বাংলাদেশ। এরপরও ফাইনাল জিততে আত্মবিশ্বাসের কমতি ছিল না দলটির। ম্যাচজুড়ে ভারতের সঙ্গে সমানে সমান লড়াই করেছে মিঠু, রোনান সুলিভানরা। বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও নির্ধারিত সময়ে কোনো দল জালের দেখা পায়নি।

টাইব্রেকারের শুরুতেই বাজিমাত করে বাংলাদেশ। রিশি সিংয়ের শট ঠেকিয়ে বাংলাদেশের জয়ের ভীত গড়ে দেন গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মাহিন। সে ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতকে ৪-৩ গোলে হারায় বাংলাদেশ। দলটির হয়ে চতুর্থ শট নিতে এসে হতাশ করেন স্যামুয়েল রাকসাম। ম্যাচ জিততে হলে শেষ শটে গোল করতেই হতো বাংলাদেশকে। হতাশ করেননি রোনান। তাঁর নেওয়া পানেনকা ভারতীয় গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালের ঠিকানা খুঁজে নেয়। তাতেই জয়ের আনন্দে মেতে উঠে গোটা দল। যে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দূরের বাংলাদেশেও।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

