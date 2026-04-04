‘২০ কোটি মানুষের স্বপ্ন রক্ষা করতে পেরেছি’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১১: ০১
‘২০ কোটি মানুষের স্বপ্ন রক্ষা করতে পেরেছি’
টাইব্রেকারে ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

ফাইনাল জয় মানেই গর্বের। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি হয় ভারত—তখন সে আনন্দ বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিককের সামনে হাজির হয় এমন কথাই বলেছিলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক মিঠু চৌধুরী। ভারতকে হারিয়ে দেশবাসীকে শিরোপা উপহার দিতে বদ্ধপরিকর ছিল তাঁর দল।

কথা রেখেছেন মিঠুরা। ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব ২০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। নির্ধারিত সময় শেষে কোনো দল গোল করতে পারেনি। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে ৪-৩ গোলে বাজিমাত করে বাংলাদেশ। দলটির জয়ের নায়ক গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মাহিন। টাইব্রেকারে ভারতের প্রথম শট ঠেকিয়ে দেন তিনি।

শুধু ফাইনালই নয়, টুর্নামেন্টজুড়েই পোস্টের নিচে দুর্দান্ত ছিলেন মাহিন। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য টুর্নামেন্টসেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন তিনি। ফাইনালে শেষে টাইব্রেকারে শট ঠেকিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে মাহিন বলেন, ‘প্রথম শটটি ঠেকিয়ে অসাধারণ লেগেছে। মনে হয়েছে দেশের ২০ কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করতে চলছি।’

গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে হেরে যাওয়া ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যান আশিকুর রহমান। ফাইনাল জয়ের পর তাঁকে স্মরণ করলেন অধিনায়ক মিঠু, ‘ফাইনাল জেতা...মানে আমি চার বছর ধরে এটা চাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন আজকে। কিন্তু আমি একজনকে খুবই মিস করছি। আমার বন্ধু আশিক, ওর সাথে ম্যাচ খেলছি চার-পাঁচটা। চার বছর ধরে…ও থাকলে আরও বেশি আনন্দ হতো। ও নাই, তারপরও আমি ওকে এই ট্রফিটা উৎসর্গ করতে চাই।’

বাংলাদেশের হয়ে টাইব্রেকার শট নিতে এসে লক্ষ্যভেদ করেছেন আব্দুল রিয়াদ ফাহিম। অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘স্বপ্নের ফাইনাল…আলহামদুলিল্লাহ। সবার আগে আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া, আজকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। আজকের জয় আমরা পুরা দেশবাসীকে উৎসর্গ করলাম।’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

