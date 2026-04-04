‘তোমরা বাংলাদেশকে গর্বিত করেছ’

বাংলাদেশের যুবাদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। ছবি: ফেসবুক

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তানজিম হাসান তামিম, রিশাদ হোসেন, শরীফুল ইসলামরা। ব্যস্ততার মাঝেও বাংলাদেশের যুবাদের শিরোপা জয়ের আনন্দে সামিল হয়েছেন তাঁরা। পাকিস্তানে বসেই সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এই তিন ক্রিকেটার।

বাংলাদেশের যুবাদের সাফ জয়ের পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে ফেসবুক পেজে তামিম লিখেছেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন। নিঃসন্দেহে তোমরা আবারও বাংলাদেশকে গর্বিত করেছ।’

রিশাদ লিখেছেন, ‘সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ২০ ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানাই।’ নিজের বার্তায় শরীফুল লিখেছেন, ‘সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ জাতীয় ফুটবল দলকে জানাই বিশাল অভিনন্দন। এটা একটি দাপুটে জয় এবং বাংলাদেশের ফুটবলের ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল ইঙ্গিত।’

সাফজয়ী দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাসরাও। মাশরাফি লিখেছেন, ‘অভিনন্দন।’ ফেসবুক পেজে মুশফিক লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, চ্যাম্পিয়ন! সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ জেতায় তরুণদের অভিনন্দন।’ অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তামিম লিখেছেন, ‘অভিনন্দন বাংলাদেশ। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন।’

ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তাসকিন আহমেদ লিখেছেন, ‘বাংলাদেশকে অনেক অনেক অভিনন্দন! রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে ভারতের বিপক্ষে জিতে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা—দারুণ পারফরম্যান্স।’

যুবাদের প্রশংসা করে উইকেটরক্ষক ব্যাটার লিটন লিখেছেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন। দারুণ খেলেছে বাংলাদেশ দল। আমাদের গর্বিত করার জন্য ধন্যবাদ।’

ফাইনালে টাইব্রেকারে ভারতকে ৪-৩ গোলে হারায় বাংলাদেশ। দুই অর্ধে দুই দলের দারুণ লড়াইয়ে কেউ গোলের দেখা পায়নি। ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ালে বাজিমাত করে বাংলাদেশ। ভারতের একটি শট ঠেকিয়ে দলটির জয়ের নায়ক গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মাহিন।

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

এলাকার খবর
Loading...

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

টি-টোয়েন্টিতে বাজে রেকর্ডে এখন রোহিতের পাশে অভিষেকও

