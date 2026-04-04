Ajker Patrika
ফুটবল

বাংলাদেশ-চীন ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৫৬
ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলে আজ চীনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ৩টায়। সরাসরি দেখা যাবে ট্যাপমেডে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ছাড়াও ম্যাচ আছে ইংলিশ ক্লাব ফুটবলে। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-চীন

বেলা ৩টা, সরাসরি
ট্যাপমেড

ভিয়েতনাম-থাইল্যান্ড

(প্রথমার্ধ)

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

এফএ কাপ

ম্যানসিটি-লিভারপুল

বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

চেলসি-পোর্ট ভেলে

রাত ১০টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

সাউদাম্পটন-আর্সেনাল

রাত ১টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩ ও ৪

ক্রিকেট

পিএসএল

ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

দিল্লি-মুম্বাই

বিকেল ৪টা, সরাসরি

গুজরাট-রাজস্থান

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

বিপর্যস্ত ইতালির পাশে দাঁড়াতে কি সৌদি ছাড়বেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি

‘ইয়ামাল ইতালিতে খেললে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত’

