বাংলাদেশ-চীন ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবলে আজ চীনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ৩টায়। সরাসরি দেখা যাবে ট্যাপমেডে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ছাড়াও ম্যাচ আছে ইংলিশ ক্লাব ফুটবলে। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ
বাংলাদেশ-চীন
বেলা ৩টা, সরাসরি
ট্যাপমেড
ভিয়েতনাম-থাইল্যান্ড
(প্রথমার্ধ)
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
এফএ কাপ
ম্যানসিটি-লিভারপুল
বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
চেলসি-পোর্ট ভেলে
রাত ১০টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সাউদাম্পটন-আর্সেনাল
রাত ১টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩ ও ৪
ক্রিকেট
পিএসএল
ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
দিল্লি-মুম্বাই
বিকেল ৪টা, সরাসরি
গুজরাট-রাজস্থান
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
