Ajker Patrika
ফুটবল

ইরানের জ্যাকেটে পিন ১৬৮-এর অর্থ কী, ফিফা কি অনুমতি দিচ্ছে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইরানের জ্যাকেটে পিন ১৬৮-এর অর্থ কী, ফিফা কি অনুমতি দিচ্ছে
ইরানের জ্যাকেটে দেখা গেছে সোনালি রংয়ের ১৬৮ পিন। ছবি: সংগৃহীত

ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর থেকেই ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সব জল্পনা-কল্পনার অবসান করে বিশ্বকাপ খেলতে গেল ইরান ফুটবল। কিন্তু ঘটনা যে এখানেই শেষ নয়। ফুটবলারদের জ্যাকেটে ব্যবহার করা একটা জিনিস নিয়ে চলছে আলোচনা।

বিশ্বকাপ খেলতে ইরান ফুটবল দল গত পরশু মেক্সিকোতে পৌঁছেছে। বিমানবন্দরে জ্যাকেট পরে নামার সময় সেখানে ব্যবহৃত সোনালি রংয়ের ১৬৮ নম্বর পিন দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে এটা ভাইরাল হলে স্বাভাবিকভাবেই অনেকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে এই পিন নম্বর। এখন প্রশ্ন হলো, ম্যাচ চলাকালে ফিফা কি অনুমতি দেবে? ‘দ্য অ্যাথলেটিক’, ‘লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস’ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো কিছু জানা যায়নি। ফুটবলারদের পাশাপাশি কোচ এবং দলের অন্যান্য কর্মকর্তারাও ফিফার এই নিয়মের আওতাভুক্ত।

ইরানের জ্যাকেটে ব্যবহৃত সোনালি রঙের ১৬৮ পিন রাজনৈতিক বার্তা বহন করে। ইরানের মিনাব শহরে এ বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ১৬৮ জন মারা গিয়েছিলেন। যার মধ্যে অধিকাংশই শিশু। গতকাল হাঙ্গেরিতে অবস্থিত ইরানের দূতাবাস সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে পিনগুলোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে মিনাবের ঘটনা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ‘কোনো সরঞ্জাম বা পোশাকে রাজনৈতিক স্লোগান, বক্তব্য বা ছবি থাকা যাবে না। এই নিয়ম ম্যাচ চলাকালীন খেলোয়াড়, কোচ এবং সাইডলাইনে থাকা কর্মকর্তাদের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।’

ইরান বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, তা নিয়ে কয়েক মাস আগেও শোনা যাচ্ছিল নানা কথাবার্তা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো একেক সময় একেক কথা বলছিলেন। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছিল নানা কথাবার্তা। এমনকি ভেন্যু পরিবর্তন করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতেও নেওয়ার কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রেই ম্যাচ খেলতে হবে ইরান ফুটবল দলকে।

যুক্তরাষ্ট্রে খেললেও ইরানের বিশ্বকাপের বেস ক্যাম্প মেক্সিকোতে। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে খেলে দিনে গিয়ে দিনে ফিরতে হবে ইরান দলকে। এবারের বিশ্বকাপে ইরান পড়েছে ‘জি’ গ্রুপে। লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইরান। ২১ জুন একই মাঠে এশিয়ার দলটির প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। এই লস অ্যাঞ্জেলেসেই প্রবাসী ইরানিদের সংখ্যা বেশি। সিয়াটলে ২৭ জুন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইরানের প্রতিপক্ষ মিসর।

বিষয়:

খেলাফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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