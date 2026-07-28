পদক জিততে পারলেন না রাকিব

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে আর মাত্র একটি জয় পেলেই নিশ্চিত হতো কাঙ্ক্ষিত পদক। কিন্তু রিংয়ে লড়াই করেও সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্ন পূরণ হলো না বাংলাদেশের বক্সার রাকিব হোসেনের। আজ পুরুষদের ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণীর কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী প্রতিযোগী জাই ডিকসনের কাছে হেরে আসর থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি।
এসইসি হল ৫-এ অনুষ্ঠিত বাউট নম্বর ১০০-এর এই লড়াইয়ে শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করেন অস্ট্রেলিয়ান বক্সার ডিকসন। প্রথম রাউন্ডে বিচারকদের সবাই (১০-৯ পয়েন্টে) ডিকসনকেই এগিয়ে রাখেন। দ্বিতীয় রাউন্ডেও একই ধারায় আক্রমণ বজায় রাখেন তিনি। ডিকসনের একের পর এক শক্ত পাঞ্চের মুখে ব্যাকফুটে চলে যান ব্লু কর্নারে থাকা রাকিব। এই রাউন্ডে রাকিবকে দুটি কাউন্টের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়ের নিরাপত্তার স্বার্থে দ্বিতীয় রাউন্ডের ২ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের মাথায় ম্যাচ থামিয়ে ‘রেফারি স্টপস কনটেস্ট’ নিয়মে জাই ডিকসনকে বিজয়ী ঘোষণা করেন রেফারি।
বক্সিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারলেই অন্তত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হতো রাকিবের। গেমসে বাকি অ্যাথলেটদের টানা ব্যর্থতার মাঝে রাকিবকে ঘিরেই ছিল পদকের একমাত্র আশা। কিন্তু শক্তিশালী অজি বক্সারের কাছে হেরে শেষ আটে থামল তাঁর এই মিশন।
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