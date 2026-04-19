এবার কি কলকাতার অপেক্ষা ফুরাবে

হারের বৃত্তে আটকে আছে কলকাতা। ছবি: সংগৃহীত

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই হেরেছে আজিঙ্কা রাহানের দল; বাকি ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। নিজেদের সপ্তম ম্যাচে আজ তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল ৪টায়। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

পিএসএল

করাচি-মুলতান

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

পোশেয়ার-কোয়েটা

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

কলকাতা-রাজস্থান

বিকেল ৪টা, সরাসরি

পাঞ্জাব-লক্ষ্ণৌ

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-সান্ডারল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

নটিংহাম-বার্নলি

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

ম্যানসিটি-আর্সেনাল

রাত ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টফি অ্যাপ

এভারটন-লিভারপুল

সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

