মোস্তাফিজের চোটের কী খবর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগ মুহূর্তে চোট পান কাটার মাস্টার। ছবি: বিসিবি

প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগে বাংলাদেশের একাদশ নিয়ে একদফা নাটক হয়ে গেছে। প্রথমে একাদশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে দেখা যায়নি মোস্তাফিজুর রহমানকে। বাঁ হাতি পেসারের চোটের কারণে একাদশ পরিবর্তন আনে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। এরপর থেকেই ভক্তদের কৌতুহল—কেমন আছেন মোস্তাফিজ।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে আসা সফরকারীদের কাছে ২৬ রানে হেরে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে ম্যাচটি জিততেই হবে স্বাগতিকদের। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন শরীফুল ইসলাম। এই পেসারের কাছে মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কাটার মাস্টারকে নিয়ে ইতিবাচক কথাই শুনিয়েছেন শরীফুল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘উনি (মোস্তাফিজ) আলহামদুলিল্লাহ, এখন মোটামুটি সুস্থ।’

মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেতে টসের আগে ওয়ার্ম আপের সময় ডান হাঁটুতে চোট পান মোস্তাফিজ। এরপর মিরাজ এবং সিমন্স নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারকা পেসারকে একাদশ থেকে বাদ দেন। মোস্তাফিজের পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয় শরীফুলকে। সুযোগ পেয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। ১০ ওভারে ২৭ রান খরচায় ২ উইকেট নেন এই পেসার। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর একাদশে থাকা এখন নিশ্চিতই বলা যায়।

যাঁর বদলি হিসেবে একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন শরীফুল, সেই মোস্তাফিজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামতে পারবেন কি না, এমন কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে আশার কথা হলো—দ্বিতীয় ওয়ানডেকে সামনে রেখে আজ মিরপুরে দলীয় অনুশীলনে দেখা গেছে মোস্তাফিজকে। বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিং অনুশীলনও করেছেন। এরপরও শেষ পর্যন্ত সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে মোস্তাফিজকে একাদশে দেখা যাবে কি না সেটা এখনই নিশ্চিতভাবে বলার সুযোগ নেই।

