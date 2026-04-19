মোস্তাফিজের চোটের কী খবর

প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগে বাংলাদেশের একাদশ নিয়ে একদফা নাটক হয়ে গেছে। প্রথমে একাদশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে দেখা যায়নি মোস্তাফিজুর রহমানকে। বাঁ হাতি পেসারের চোটের কারণে একাদশ পরিবর্তন আনে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। এরপর থেকেই ভক্তদের কৌতুহল—কেমন আছেন মোস্তাফিজ।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে আসা সফরকারীদের কাছে ২৬ রানে হেরে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে ম্যাচটি জিততেই হবে স্বাগতিকদের। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন শরীফুল ইসলাম। এই পেসারের কাছে মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কাটার মাস্টারকে নিয়ে ইতিবাচক কথাই শুনিয়েছেন শরীফুল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘উনি (মোস্তাফিজ) আলহামদুলিল্লাহ, এখন মোটামুটি সুস্থ।’
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেতে টসের আগে ওয়ার্ম আপের সময় ডান হাঁটুতে চোট পান মোস্তাফিজ। এরপর মিরাজ এবং সিমন্স নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারকা পেসারকে একাদশ থেকে বাদ দেন। মোস্তাফিজের পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয় শরীফুলকে। সুযোগ পেয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। ১০ ওভারে ২৭ রান খরচায় ২ উইকেট নেন এই পেসার। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর একাদশে থাকা এখন নিশ্চিতই বলা যায়।
যাঁর বদলি হিসেবে একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন শরীফুল, সেই মোস্তাফিজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামতে পারবেন কি না, এমন কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে আশার কথা হলো—দ্বিতীয় ওয়ানডেকে সামনে রেখে আজ মিরপুরে দলীয় অনুশীলনে দেখা গেছে মোস্তাফিজকে। বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিং অনুশীলনও করেছেন। এরপরও শেষ পর্যন্ত সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে মোস্তাফিজকে একাদশে দেখা যাবে কি না সেটা এখনই নিশ্চিতভাবে বলার সুযোগ নেই।
মাঠের লড়াইয়ে একজন অতন্দ্র প্রহরী, অন্যজনের চেষ্টা করেন দুর্ভেদ্য দেয়াল রূপে আবির্ভূত হওয়ার। একজন গোলবারের নিচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নির্দেশনা দিচ্ছেন, অন্যজন প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখে দিতে লড়ছেন সামনে থেকে। কাকতালীয়ভাবে তাঁরা যমজ বোন।১ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই হেরেছে আজিঙ্কা রাহানের দল; বাকি ম্যাচটা বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। নিজেদের সপ্তম ম্যাচে আজ তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল ৪টায়। এ ছাড়া আজ ট১ ঘণ্টা আগে
ইউরোপিয়ান ফুটবলে বর্ণবাদের ঘটনা যেন এখন ডাল-ভাতে পরিণত হয়েছে। ভক্তদের এমন নেক্কারজনক আচরণের শিকার হয়ে প্রায়ই আলোচনায় আসেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, অরেলিয়েন চৌমেনি, লামিনে ইয়ামালরা। সবশেষ বর্ণবাদের শিকার হলেন লেস্টার সিটির বাংলাদেশি ফুটবলার হামজা চৌধুরী।২ ঘণ্টা আগে
ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সম্প্রতি ইন্টার মায়ামির কোচের পদ ছাড়েন হাভিয়ের মাশচেরানো। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন গিয়েরমো হোয়োস। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কলোরাডোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ম্যাচ দিয়ে আজ মায়ামির ডাগআউটে অভিষেক হয়েছে তাঁর। অভিষেকেই এই কোচকে জয় উপহার দিলেন লিওনেল মেসি।৩ ঘণ্টা আগে