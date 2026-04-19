যে মন্ত্রে সিরিজ জিততে পারে বাংলাদেশ

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের কাছে হারার কারণে একটু বেশিই তোপের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। সফরকারীদের ২৪৭ রান তাড়া করতে পারেনি স্বাগতিকেরা; অলআউট হয়েছে ২২১ রানে। ব্যাটিং ব্যর্থতার দিনে বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন শরীফুল ইসলাম। দ্বিতীয় ওয়ানডের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে দেখা গেল এই পেসারকে।
প্রথম ওয়ানডে হেরে খাদের কিনারায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে সিরিজ হাতছাড়া করবে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। বাঁচা-মরার ম্যাচের আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে কথা বলে গেছেন শরীফুল। তাঁর বিশ্বাস—নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলতে পারলে পরের দুই ম্যাচ জিতে ট্রফি রেখে দিতে পারবে বাংলাদেশ।
শরীফুল বলেন, ‘মাত্র একটা ম্যাচ গেছে, এখনো দুইটা ম্যাচ আছে। আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে যে আমরা সিরিজে ফিরতে পারব ইনশা আল্লাহ। প্রথম ম্যাচে আমরা আমাদের সেরা ক্রিকেটটা খেলতে পারিনি। সেরা ক্রিকেট খেলতে পারলে আমরা ইনশা আল্লাহ সিরিজে ফিরতে পারব এবং সিরিজ জিতব ইনশা আল্লাহ।’
বোলারদের কল্যাণে নিউজিল্যান্ড ২৪৭ রানে আটকে গেলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় জেতা হয়নি বাংলাদেশের। এ জন্য আক্ষেপ হচ্ছে কি না, জানতে চাইলে শরীফুল বলেন, ‘না, আসলে আক্ষেপের কিছু নেই। যদি ধরেন আমরা হেরে যাই, আমাদেরও খারাপ লাগে, ব্যাটারদেরও খারাপ লাগে। আমরা আরও একটু ভালো বোলিং করতাম হয়তো ব্যাটারদের জন্য কাজটা সহজ হতো। আশা করব যে পরের ম্যাচে ব্যাটাররা খুব ভালো করবে। আমাদের সহযোগিতা করবে। আমরাও তাদের সহযোগিতা করব। দলগতভাবে আমরা ম্যাচ জিতব। ক্রিকেট খেলায় এমন দিন আসবেই। একটা বিভাগ ভালো করলে অন্য বিভাগ খারাপ করে। আমরা আশাবাদী যে পরবর্তী ম্যাচে ইনশা আল্লাহ ভালো করব।’
প্রথম ওয়ানডেতে শুরুতে একাদশ না থাকলেও মোস্তাফিজুর রহমানের চোটের কারণে একাদশে জায়গা পান শরীফুল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যখন টস হবে, টস হওয়ার হয়তো দুই-এক সেকেন্ড আগে আমাকে বলল যে, আমি খেলব। আমি বলছিলাম ড্রেসিংরুমে রিশাদকে, রিশাদ বলল এটা রিজিক, মানে তোমার রিজিকে আছে। আমি ওভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। রানআপ, ওয়ার্মআপও করেছি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রিজিকে রেখেছিল। তাই খেলতে পেরেছি।’
