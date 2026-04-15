বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেল ফ্রান্স

পিএসজির বিপক্ষে চোট পেয়ে যখন মাঠ ছাড়ছিলেন, তখনই বোঝা যাচ্ছিল বাজে কিছু অপেক্ষা করছে হুগো একিতিকের জন্য। শেষ পর্যন্ত হলো তা-ই। চোটের কারণে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন লিভারপুলের এই ফরাসি ফরোয়ার্ড।
চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পিএসজির কাছে ২-০ গোলে হারায় দ্বিতীয় লেগে অন্তত ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হতো লিভারপুলকে। এমন সমীকরণে এই যাত্রাতেও সমান ব্যবধানে হেরেছে মার্সিসাইডের ক্লাবটি। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ ব্যবধানে হেরে শেষ আট থেকে বিদায় নিল লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে হেরে যাওয়া ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় আর্নে স্লটের দল। চোট পেয়ে ম্যাচের ২২তম মিনিটে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন একিতিকে। এ সময় কাঁদতে দেখা যায় তাঁকে।
ইএসপিএন জানিয়েছে, একিতিকের একিলিস টেন্ডন ছিঁড়ে গেছে। সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে কমপক্ষে ৯ মাস সময় লাগবে তাঁর। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না একিতিকের। ম্যাচের পর তাঁকে নিয়ে শঙ্কার কথা শুনিয়েছেন লিভারপুলের কোচ স্লট।
স্লট বলেন, ‘একিতিকেকে খুবই খারাপ অবস্থায় দেখেছি। তবে ঠিক কতটা গুরুতর তা বলা কঠিন। এটা ভালো দেখাচ্ছে না, তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমি তাকে ম্যাচের বিরতিতে দেখিনি। ম্যাচ শেষে সে বাড়ি চলে গেছে। এখনো তার সঙ্গে কথা হয়নি।’
দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন একিতিকে। গত গ্রীষ্মে তাঁকে জার্মান ক্লাব আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ৬৯ মিলিয়ন পাউন্ডে দলে ভেড়ায় লিভারপুল। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৭টি গোলের পাশাপাশি ছয়টি অ্যাসিস্ট করেছেন একিতিকে। বিশ্বকাপের আগে তাঁর পারফরম্যান্সে বড় স্বপ্নই বুনছিল ফ্রান্স। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে এমবাপ্পের সঙ্গে একিতিকের জুটিতে আক্রমণভাগে দারুণ কিছু দেখার অপেক্ষায় ছিলেন ভক্তরা। কিন্তু চোট সব শেষ করে দিল।
চরম বাজে সময় পার করছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৫ ম্যাচ খেলে ফেললেও এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) এখনো জয়ের মুখ দেখা হয়নি আজিঙ্কা রাহানের দলের। একের পর এক হারে কলকাতা যখন বিপর্যস্ত, তখন দলটির ভুল ধরিয়ে দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বীরেন্দর শেবাগ১ ঘণ্টা আগে
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন রুবেল হোসেন। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন এই পেসার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় রুবেল নিজেই অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেও ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যেতে চান তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
অনিয়মের অভিযোগে গত ৭ এপ্রিল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। অ্যাডহক কমিটির প্রধান হিসেবে আপাতত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতির পদে আছেন তামিম ইকবাল। তবে কোচিং প্রোগ্রামের কারণে ঘুরেফিরে আবারও সামনে এল বুলবুলের নাম।৪ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে নিউজিল্যান্ড সিরিজ। ব্ল্যাক ক্যাপদের বিপক্ষে মাঠের লড়াইয়ের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা। সিরিজকে সামনে রেখে আজ দলীয় অনুশীলনে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল ওয়ানডে দলে থাকা শরীফুল ইসলাম এবং নাহিদ রানাকে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের কারণে পাকিস্তান সুপার লিগের৫ ঘণ্টা আগে