আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন রুবেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২৮
২০২১ সালের এপ্রিলের পর আর দেশের জার্সিতে দেখা যায়নি রুবেলকে। ছবি: সংগৃহীত

লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন রুবেল হোসেন। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন এই পেসার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় রুবেল নিজেই অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেও ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যেতে চান তিনি।

নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া বার্তায় রুবেল লিখেছেন, ‘আমি পেসার রুবেল হোসেন। বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছি ২৭ টেস্ট, ১০৪ ওয়ানডে এবং ২৮টি টোয়েন্টি। জাতীয় দল আমার আবেগ। কিন্তু একটা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতেই হতো। সেই চিন্তা করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানালাম। তবে ঘরোয়া আসরের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, গণমাধ্যমকর্মী ও ভক্তদের ধন্যবাদ। বাকি সময়টাতেও এভাবেই আমাকে আপনাদের পাশে রাখবেন এটা আমার বিশ্বাস। অনেক ভালোবাসা সবার প্রতি।’

এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে আছেন রুবেল। সবশেষ ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪ সালের এপ্রিলের পর আর ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে (ডিপিএল) দেখা যায়নি তাঁকে। জাতীয় দলের হয়ে রুবেল শেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২১ সালের ১ এপ্রিল নিউজিল্যান্ড সফরে। ৫ বছরের বেশি সময় জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন রুবেল।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে ২০০৯ সালের ১৪ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন রুবেল। সে বছরের জুন এবং জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। জাতীয় দলের হয়ে ২৭ টেস্ট, ১০৪ ওয়ানডে এবং ২৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তিন সংস্করণে রুবেলের শিকার ১৯৩ উইকেট। বাংলাদেশের বেশ কিছু স্মরণীয় জয়ের নায়ক তিনি। এর মধ্যে ২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ অন্যতম। সে ম্যাচে শেষ দিকে ইংলিশদের ২ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশকে কোয়ার্টার ফাইনালে নেন রুবেল।

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

দেশে মুক্তিযোদ্ধা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন: সংসদে মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

আজকের রাশিফল: জিহ্বা না সামলালে সম্পর্ক তছনছ হবে, বাবার মেজাজ চড়া

এলাকার খবর
Loading...

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল অঙ্কের ফি আদায় করা হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রী

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা খেল ফ্রান্স

বুলবুলের শুরু করা প্রোগ্রামের ‘ফিনিশিং’ দিলেন তামিম

সুযোগ পেলে পিএসএলে ফিরতে চান শরীফুল

